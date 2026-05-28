Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

Ya está aquí. Este jueves 28 de mayo, y hasta el domingo 31 se desarrollará la Furia del Libro 2026, en su versión de invierno. Con entrada liberada, horario continuo entre las 10:30 y las 20:00 horas y 330 editoriales independientes chilenas e internacionales agrupadas en el Centro Cultural Estación Mapocho, se ha convertido en uno de los principales polos de atracción de la edición independiente. De hecho, en su última versión de invierno, convocó a 64 mil asistentes.

En este 2026, contará con destacadas figuras internacionales como la escritora argentina Selva Almada, una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana actual, quien participará en dos conversatorios y dará una charla; también estará la autora española Sabina Urraca, quien presentará Escribir antes, publicado por Libros de la Mujer Rota; y el escritor estadounidense-británico Benjamin Markovits, cuya novela El resto de nuestras vidas, publicada en Argentina por Chai Editora, fue finalista del Premio Booker 2025. Además de un programa de 150 actividades.

La Furia del Libro

A modo de guía para los visitantes, en Culto te comentamos cuáles son las principales novedades que tendrán las principales casas independientes que participarán en la Furia.

Desde la casa Libros del Amanecer, responde su editor, Cristián Guerra. “En Libros del Amanecer estrenamos nuestra novedad Veinte relatos de infancias extraordinarias, de Andrea Brunet, una potente colección de historias cruzadas por lo insólito y lo fantástico que explora la resiliencia de la niñez ante la dureza del mundo adulto. Por otro lado, seguimos impulsando el periodismo narrativo con Berrinche Ediciones: el domingo 31 de mayo, a las 17:00 horas, en el escenario Anfiteatro, participaremos junto a Belén del Castillo, Amanda Marton, Julio Olivares y Claudio Broitman en la actividad 'Premio Nuevas Plumas, nuevas miradas desde la crónica en Chile’, instancia que será el puntapié inicial para lanzar el premio para su versión 2026″.

En la editorial Los Libros de la Mujer Rota, habla su editora, la escritora Claudia Apablaza. “La gran novedad que la editorial Los Libros de la Mujer Rota presentará en esta edición de la Furia del Libro es el lanzamiento de Por qué volvías cada verano, de Belén López Peiró. Junto con este destacado estreno, el evento contará con una importante cita internacional el sábado 30 a las 19:00 horas en la sala Acario Cotapos, donde se presentará la obra Escribir antes de la invitada internacional Sabina Urraca, en un encuentro conducido por la escritora Javiera Tapia. Además, el público tendrá la oportunidad de encontrarse con diversas autoras para la firma de sus libros. El mismo sábado 30, Arelis Uribe firmará ejemplares de Telepunga a las 17:00 horas en el stand 193, seguida por Sabina Urraca, quien firmará Escribir antes a las 18:00 horas. Finalmente, el domingo 31 a las 17:00 horas será el turno de Camila Mardones, quien estará firmando su obra La distancia entre tu nombre y el mío“.

Sabina Urraca

En tanto, desde Banda Propia responde una de sus editoras, María Yaksic. “Estaremos en el stand 206, con todo nuestro catálogo y con nuestra última novedad en la colección Contemporánea, la novela El ojo de Goliat de Diego Muzzio, celebrada por Mariana Enríquez, Luciano Lamberti y Federico Falco, y ganadora del Premio Fundación Medifé Filba, en 2023. Es una novela cautivante, ambientada en las secuelas de la Primera Guerra Mundial, que aborda la demencia y la cordura con una precisión meticulosa para explorar cómo la psiquiatría se convierte en un dispositivo de poder, y la locura en una rama posible de la literatura fantástica. También podrán encontrar en nuestro stand, el último libro de la colección Perdita, Outside. papeles diarios, la recuperación de los escritos literarios e inclasificables que Marguerite Duras publicó en la prensa francesa entre los años cincuenta y fines de los setenta. Un libro presentado por María Moreno que vuelve a circular a 30 años de la muerte de la inigualable escritora francesa. Además, en el marco de nuestro proyecto Capacitaciones Colectivas en la industria del libro 2026 (Valparaíso y Magallanes) del Fondo del Libro, estamos coordinando diversas iniciativas en apoyo a Librería Crisis de Valparaíso, que su sufrió en abril pasado un incendio con daños irreparables a su catálogo y su archivo histórico. Una de las actividades principales será el panel “Un archivo sobreviviente: Mario Llancaqueo y la Librería Crisis” en que participarán Daniela Catrileo, Marilén Llancaqueo, Jaime Pinos, Karen Cea del Colectivo Las Luisas (sábado 30, 15.00 hrs., sala Pedro Prado)“.

En Alquimia Ediciones, responde su director, el poeta Guido Arroyo. “Estamos felices por participar en otra Furia del libro. Somos casi el único sello en Chile (sólo hay tres) que participaron desde su primera versión, el año 2009, cuando era una feria muy pequeña, y ha seguido participando ininterrumpidamente. Es impresionante ver cómo se ha expandido a una feria oficial. Para esta versión llegamos con la reimpresión de uno de nuestros libros recientes más entrañables: Lemebel sin Lemebel, de nuestro querido autor Juan Pablo Sutherland. También llegamos con la primera traducción en habla hispana de una de las poetas europeas contemporáneas más interesantes: Ilma Rakusa, con su libro Impronta: luz lenta. A esto se suman algunas novedades recientes de este 2026. Las memorias de Albert Einstein, Mis últimos años; un volumen de poemas ensayísticos de la destacada María Negroni y Jorge Esquinca, titulado: La fiesta hermética, y un vibrante epistolario íntimo de Virginia Woolf: Palabras para resistir la tormenta. Como bonus track tendremos algunos ejemplares antiguos que encontramos en nuestras bodegas, entre ellos la primerísima primera edición de Space Invaders de Nona Fernández. Son pocos, pero estarán”.

Desde Montacerdos, nos responden: “Este año tenemos Fascismo y estupidez, de la filósofa argentina Paula Biglieri, quien viene a Chile a presentar este segundo título de nuestra colección SUR. Se trata de un ensayo que indaga en la estupidez como eje estructural de las afectividades que sostienen los nuevos fascismo y sus formas degradadas y performáticas. La presentación será domingo 31 de mayo, a las 17:00 horas, en la sala Acario Cotapos, donde la autora conversará con la directora la colección la también filósofa Luciana Cadahia. Por otro lado, también tendremos la novela Tatuajes, el debut literario de la joven Anaís Mery (1998), un relato escrito con una sensibilidad generacional muy marcada, que piensa el cuerpo y los vínculos desde la historia de amor y desamor entre Amanda y Sofía".

En la casa Overol responden sus editores, Daniela Escobar y Andrés Florit. “Llegaremos a la Furia con dos novedades recientes: Parábola de los talentos, de la escritora afroamericana Octavia Butler, en traducción local de Virginia Gutiérrez. Esta novela distópica es la continuación de Parábola del sembrador. Está situada en 2032 y se aproxima de manera política a la violencia: frente a un presidente de extrema derecha una comunidad busca maneras de seguir viviendo y aprendiendo, a pesar de que se han normalizado distintas formas de esclavitud aliadas a la tecnología. Recibió el Premio Nébula en 1999, reconocimiento otorgado a las mejores obras de ciencia ficción. Además de (No se escucha). Silencios, pausas y acallamientos de la música en Chile, de la periodista Marisol García. Un recorrido por distintos tipos de silencio fabricados por artistas nacionales para hacernos escuchar activamente. La autora reflexiona en un momento en el que nuestra escucha tiende a ser pasiva y aceptar lo que ofrecen los algoritmos. Estos gestos permiten pensar maneras de interrumpir la inercia para recuperar la capacidad de elegir lo que escuchamos".

Marisol García la-tercera

En la casa Laurel, nos comentan: “Laurel tendrá los primeros títulos de una nueva línea de la editorial, la no ficción de masas: La pareja en el laberinto, de la sicóloga Blanca Lecaros Arthur, y Otra educación, del experto Eugenio Severín. En literatura, Apuntes para una historia de la vida de los santos, de Juan Cristóbal Romero, es el nuevo título de la serie que el poeta inició con Apuntes para una historia de la poesía chilena y Apuntes para una historia de la dictadura cívico-militar".

Desde la editorial Cuneta, responde el editor y músico Joaquín Saavedra. “Esta Furia será importante para nosotros porque estaremos lanzando el nuevo sello Puya Editora con dos novedades exclusivas: Medea me cantó un corrido, de la escritora mexicana Dahlia de la Cerda, y Su cadáver avanza hacia el mar, del escritor chileno Galo Ghigliotto. El primer libro es una poderosa relectura contemporánea del mito de Medea: una joven, en medio de la desaparición de su pareja y de un embarazo imposible, se encuentra con la figura griega, que regresa al presente para interrogar los roles de género y la violencia bajo el manto de los carteles narco. El segundo título reúne cuentos en los que los muertos no descansan ni explican nada: vuelven, permanecen y se adhieren a las casas, a los cuerpos, a la memoria y al lenguaje de quienes intentan seguir viviendo. El libro marca el regreso de Ghigliotto al cuento tras la publicación de El museo de la bruma, novela que próximamente tendrá una nueva edición en España".

En la casa La Pollera responde uno de sus editores, Simón Ergas. “Llegamos con tres novedades para la Furia de distintas líneas de publicación. En no ficción literaria tenemos el libro de Julieta Venegas: Norteña, memorias del comienzo, donde ella explora sus años de formación y encuentro con la composición. En divulgación, presentamos la novedad de junio, un nuevo libro de Catalina Velasco sobre tiburones: ¿Asesinos despiadados?: Por qué enamorarnos de los tiburones. Por último, narrativa: Noche de los cristales rotos de René Araya, que tiene la siguiente bajada: Una novela sobre la cacería de un nazi oculto en las dictaduras latinoamericanas; es un policial muy literario, que mezcla fútbol y perversidad histórica".

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Los sellos universitarios

Las editoriales universitarias también estarán presentes. Es el caso de la Editorial de la Universidad de Valparaíso. Y nos responde su directora, Jovana Skármeta. “El sello editorial Universidad de Valparaíso estará presente, una vez más, en una nueva edición de la La Furia del Libro. Nuestras publicaciones podrán encontrarse en el stand colaborativo de Ediur —red de editoriales universitarias regionales—, espacio que forma parte de los tradicionales mesones destinados a sellos de distintas zonas del país. En esta versión, la editorial llegará con seis novedades que abarcan literatura, ensayo, ciencias sociales y divulgación científica, reafirmando así su compromiso con una producción editorial diversa. Entre las novedades destaca Prosa doméstica, del escritor Marcelo Mellado, volumen que reúne crónicas escritas entre 2019 y 2024 y que vuelve sobre la agudeza crítica, el humor y la ironía característicos de su narrativa. El libro será presentado el viernes 29, a las 17.00 horas, en la sala Transiberiano, el autor conversará con la destacada periodista María Teresa Cárdenas. Además, la editorial exhibirá cinco nuevos títulos de su colección Académica. Entre ellos: Pier Paolo Pasolini. La fuerza del pasado, la imagen del futuro, volumen que reúne intervenciones de especialistas participantes de las jornadas Pasolini 100, realizadas en Buenos Aires en 2022. La edición estuvo a cargo del doctor en Filosofía y especialista en cine Gustavo Celedón. En el área de la sociología encontrarán La carpa azul, de académica Elisabeth Simbürger, libro que reflexiona sobre las formas de escuchar y representar lo social en la investigación, la docencia y la escritura. También estará disponible La máquina de existir, del neurocirujano Carlos Bennett, texto en el que el autor explora su experiencia profesional y su fascinación por el cerebro humano. A ello se suma Injusticia epistémica en salud, editado por la doctora y especialista en Medicina Narrativa, Pamela Jofré, publicación que busca visibilizar formas de desigualdad vinculadas al conocimiento y sus efectos en los ámbitos sociosanitario y educativo. La lista de novedades se completa con Principios básicos del balance Redox en fisiología y fisiopatología humana, editado por el doctor Carlos Jara, obra que aborda estos procesos fisiológicos desde una perspectiva accesible y pedagógica".

“Por supuesto, los lectoras y lectores también podrán encontrar otros libros del catálogo publicados en la colección Poesía: nuestro ya clásico Cuando todos se vayan de Jorge Teillier, así como poemarios de Rosabetty Muñoz y Eric Pohlhammer".

Desde Ediciones UDP responde su editor, Felipe Gana. “Este año hemos tenido importantes publicaciones como los escritos y entrevistas de Gordon Matta Clark, que cualquier interesado en el artista o el arte en general debería leer; por otra lado el ensayo biográfico de Mauricio Wacquez sobre Jean-Paul Sartre es una notable introducción a ambos autores: También la ya de mítica novela Natalia, de Pablo Azócar estará en la Furia. Dentro de las cosas que llevamos especialmente a la feria son los Rubayat de Omar Jayam, en versiones y selección de Adán Méndez, que son un excelente panorama de la obra de este trascendente y clásico matemático y poeta persa del siglo XII, que además incluye de un estudio sobre su obra que intenta desentrañar el origen de estos versos; por último, un gran rescate, Contracanto, de Delia Domínguez, un injustamente olvidado poemario de fines de la década de los sesenta que mezcla la antipoesía con algo de lo que Teillier denominó poesía de los lares, un libro luminoso e intenso de una mujer que, en palabras de la escritora Isabel Allende, ‘se acuesta y se levanta y se levanta murmurando poemas’“.

Mauricio Wacquez

Literatura Infantil y los libros musicales

Para los más pequeños de la casa también habrá espacio. Desde el sello Ekaré Sur, que ha publicado nombres como el de Alejandro Zambra, nos responde su editora Bernardita Cruz. “En la Furia tendremos los nuevos títulos de la Biblioteca Ekaré, una colección que reúne grandes clásicos de la editorial que incluyen, además de las historias originales, información adicional como bocetos, documentos, anécdotas y entrevistas a sus autores. La colección incluye: La composición, de Antonio Skármeta y Alfonso Ruano; Niña bonita, de Ana María Machado y Rosana Faría; Fernando furioso, de Hiawyn Oram y Satoshi Kitamura, y Siete ratones ciegos, de Ed Young, entre otros".

Desde el sello Mis Raíces, responde su editora Francisca Jiménez. “Este semestre viene cargado de novedades en Ediciones Mis Raíces varias de las cuales estarán presentes en La Furia del Libro. Se trata de Francisca Verdugo. Madre de la patria, una bio ficción sobre la madre de los hermanos Carrera, escrita por la autora Isabel Ossa, y que es el último libro de la colección Mujeres Chilenas. Por otro lado, está el libro Cuéntame Antonio de la destacada autora integral finlandesa Sanna Pellicioni, sobre la vida del musicólogo chileno Alfonso Padilla en Finlandia, contada a través de los ojos de su nieta. Por su parte, Nido de la escritora Paulina Jara y el ilustrador Alexis Segovia es un libro cartoné para guaguas para aprender a contar del 1 al 10 mediante las aventuras de un cachudito, un ave nativa chilena. Y Navegar por los aires de la escritora Micaela Chirif y la ilustradora Jéssica Valdez, ambas peruanas, sobre la vida de Santiago de Cárdenas, un personaje de tiempos de la Colonia que vivía en Lima, quien a pesar de los obstáculos de aquella época, logró construir una máquina para volar. Después es el turno de Un colibrí gigante sobre las aventuras de un loro y una lora cuya serena es alborotada por un extraño intruso. Con las coloridas imágenes de la autora integral argentina Carolina Pierabella. Y finalmente es el turno de El osito Antonio, un cartoné para primera infancia sobre una historia que plantea la pregunta: ¿qué ganamos y qué perdemos cuando vamos creciendo? del escritor argentino Humberto Meoli y la ilustradora chilena Gabriela Germain".

Joe Vasconcellos

También dirán presente los sellos especializados en música, como la casa La Piedra Redonda, responde su editora, Isabel Machado. “Desde La Piedra Redonda Ediciones en esta versión de La Furia de Invierno, lanzaremos el décimo título de nuestra colección Disco Rayado, dedicada a grandes discos de la música chilena. Se trata de Toque - Joe Vasconcellos, una crónica del periodista Rainiero Guerrero sobre el disco que en 1995 consagró al artista en la escena local, con canciones como Mágico, Sólo por esta noche, Las seis y Huellas, todas dueñas de un espíritu festivo y de una fusión de estilos muy llamativa en su época. En el marco de la feria realizaremos una presentación del libro el sábado 30 de mayo a las 16 horas en la Sala Acario Cotapos, en la misma contaremos con la participación especial de Joe Vasconcellos, Rainiero Guerrero y Marisol García quien estará moderando.

Desde Clubdefans, y nos responde su editor, Matías Hinojosa. “Para esta Furia, como novedad, volvemos a tener disponible, en su segunda edición y luego de un tiempo agotado, el libro Loveless, de Mike McGonigal, de la colección 33 1/3, sobre el legendario disco de My Bloody Valentine. En este álbum, la banda liderada por Kevin Shields define las propiedades de un estilo, el shoegaze, que marcará la década de los noventa y la música alternativa desde entonces. Para el libro hablan tres de los cuatro miembros del grupo, quienes dan testimonio del complejo proceso de creación del disco, una historia definida por los contratiempos pero también por la fascinante genialidad de un proyecto que estuvo siempre al borde del colapso mientras daban forma a esta obra excepcional. También tendremos para la Furia nuestra más reciente publicación, And Then Nothing Turned Itself Inside-Out, de Elliott Simpson, también parte de la colección 33 1/3, sobre el disco de principios de los dos mil de Yo La Tengo, una obra que explora la larga historia de la agrupación para proponer que a veces la realización de un disco excelente requiere tiempo y paciencia. Por otro lado, durante toda la feria, tendremos con precios especiales el catálogo de la editorial al completo. Buena oportunidad para hacerte con ese libro que tienes hace tiempo en la mira".

El detalle completo de actividades de esta Furia del Libro de invierno 2026 puedes revisarlo en este link. Para asistir, hay que descargar un ticket gratuito aquí.