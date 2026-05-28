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    El Deportivo

    Llamadas, promesas y un arquitecto: la historia detrás del guiño del Presidente Kast al sueño del estadio de la U

    El mandatario alimenta la ilusión azul de contar con un recinto propio. La idea de apoyar a los estudiantiles en este anhelo ronda hace varias semanas y la ministra Natalia Duco confirma esta voluntad. Sin embargo, el equipo de La Cisterna aún está lejos de cerrar un terreno para levantar el sueño de toda su vida.

    Por 
    Carlos González Lucay
    Matías Parker
     
    Jorge Sánchez

    Como pocas veces en el último tiempo, en la tibia mañana del miércoles, el Presidente José Antonio Kast se vio muy distendido. El contexto le ayudaba para ello: la promulgación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, un proyecto transversal que reunió a actores políticos de todos los sectores. Incluso, el mandatario se salió de protocolo para darle la palabra a la diputada Marisela Santibáñez, con quien bromeó animadamente.

    Luego, el jefe de Estado tomó la palabra en un discurso lleno de anécdotas personales y gestos a los presentes. Sin embargo, hubo uno que causó revuelo y que involucra al sueño del estadio propio de Universidad de Chile. “Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio... para que no sean un meme”, afirmó.

    “Queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones. Si hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse. Uno va de repente a otros países y hay centros deportivos que no solamente son para el club, sino para la nación entera”, explicó.

    El mensaje sorprendió al mundo deportivo, pero en la U no tanto. Es un tema que el mandatario sabía hace un tiempo de primera fuente y eso hacía presagiar que en cualquier momento pudiese hacerlo público. Sin duda que esas palabras alimentan la ilusión de la casa propia.

    La ayuda de Duco y Opazo

    La ministra del Deporte también se alinea con este deseo y, en conversación con El Deportivo, profundiza en esta posibilidad. “Personalmente estoy de acuerdo. Creo que para los hinchas es importante tener un lugar propio y es una deuda histórica del club, así que como ministerio vamos a tratar de apoyar en todas las gestiones necesarias con la municipalidad y con los actores políticos que sea necesario para que eso sea realidad”, declara.

    En los últimos días, Jonathan Opazo, alcalde de Lampa y confeso hincha de la U, manifestó su voluntad de que la comuna reciba el anhelado recinto azul. “Concordamos con las palabras del Presidente Kast sobre la construcción de un estadio para la U y queremos lograrlo en un trabajo conjunto que implique mitigaciones, sobre todos aquellos dolores que tenemos en nuestra comuna, tales como la conectividad, donde el estado y el actual cobierno pueden responder y así todos ganamos”, afirma.

    Eso sí, reconoce que por ahora no hay acercamientos concretos. “No hemos tenido contactos formales con la dirigencia de la U, pero percibimos que hay varios interesados en que este proyecto funcione. Para ello, la formalidad es importante, pues le entrega seriedad a la materialización de un sueño que los hinchas de la U han tenido por largos años”, dice.

    Opazo tiene una muy buena relación con la dirigencia de Azul Azul, más allá de que, políticamente, puede estar en la vereda opuesta de la presidenta de la sociedad anónima. Eso también facilita el escenario a la hora de generar un potencial acuerdo.

    Cerrillos, la comuna que corre con mayor ventaja

    Si bien la comuna del norte de la capital ha sido analizada por la dirigencia y por el gerente general Ignacio Asenjo, encargado del Proyecto Estadio, Cerrillos es la zona que corre con mayor ventaja para poder recibir el recinto. En esa comuna existen terrenos estatales. La idea es que el gobierno interceda por un paño que sea entregado en comodato para la institución. Al mismo tiempo, se contrató a un arquitecto para que ayude en las gestiones que permitan el levantamiento. ¿El financimiento? En Azul Azul dicen que no sería problema y el compromiso sería entregar un reducto que también sea compatible con la comunidad.

    Natalia Duco junto al Presidente Kast y al ministro de la Segegob José García Ruminot. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport.

    En este sentido, la secretaria de Estado ve como algo muy posible la concreción de este anhelo: “Todos los días me levanto en la mañana pensando qué podemos hacer para que el chileno se levante y diga ‘a mí me cambió la vida y tengo algo de deporte mejor que ayer’. Entonces, creo que un estadio de fútbol para los hinchas de la U sí es algo concreto que la ciudadanía va a poder disfrutar y es un beneficio concreto tangible y esperado por muchos años”.

    “No ha llegado ninguna solicitud concreta. Si es que nos llegase una solicitud, estamos dispuestos a conversarlo. Todo lo que sea en entregarle a los clubes un espacio como un estadio donde los hinchas y las familias puedan disfrutar del fútbol es algo que como ministerio queremos apoyar”, compromete.

    Conversaciones de alto nivel

    Sin embargo, a pesar de los dichos de la ministra, sí ha habido conversaciones al más alto nivel hace varias semanas. En este contexto, la cercanía de Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, con José Antonio Kast y con Duco también ha ayudado a que las gestiones estén siendo bien recibidas para avanzar. En su momento, la mandataria del equipo laico también tenía línea directa con Mara Sedini, la exvocera de Gobierno.

    De hecho, la extitular del Deporte del segundo gobierno de Sebastián Piñera organizó la cita entre los deportistas del Team Chile y el mandatario, días antes de la segunda vuelta presidencial que terminaría sellando su llegada a La Moneda. En aquella ocasión, el todavía candidato le hizo un guiño a la, en ese entonces, vicepresidenta estudiantil, mencionando que “estaba dedicada al club de sus amores y que sabía que lo haría muy bien”.

    Por eso, la timonel de la U reaccionó con satisfacción al mensaje de Kast. “Coincido con sus palabras: la U merece un estadio a la altura de su historia, porque será también un gran estadio para Chile. Seguiremos trabajando para que así sea”, escribió en su cuenta de X.

    Cecilia Pérez asumió como presidenta de Azul Azul en abril pasado. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Fuentes cercanas al gobierno también afirman que “Kast es de ideas fijas, por lo que va a hacer todo lo posible que este deseo de la gente de la U se concrete”. Hoy, ese anhelo toma un rumbo nuevo con la ilusión de que por fin se rompa una maldición que se arrastra de hace más de medio siglo.

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