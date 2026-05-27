Berenjenas fritas

Receta para 10 personas.

Ingredientes:

3 berenjenas.

1 taza de harina.

3 huevos.

2 tazas de pan rallado.

3 cucharadas de mostaza.

1 cucharada de miel.

1 yogur griego.

3 cucharadas de aceite.

Sal y pimienta a gusto.

Preparación:

1. Cortar las berenjenas en palos de 1 centímetro de grosor y reservar.

2. Poner en un bol la harina y pasar las berenjenas por ahí y retirar el exceso.

3. Batir los huevos, con sal y pimienta, y pasar las berenjenas por la mezcla.

4. Hacer lo mismo con el pan rallado.

5. Freír las berenjenas en una sartén antiadherente, con el aceite, y reservar en una budinera con toalla nova.

6. Hacer una salsa con la mostaza, la miel, el yogur, sal y pimienta.

7. Servir caliente y untar en la salsa.