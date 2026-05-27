Berenjenas fritas
Una opción sabrosa y fácil de preparar para compartir. Acompañadas de una salsa cremosa de mostaza, miel y yogur, se transforman en un picoteo perfecto o en una guarnición distinta y llena de sabor.
Receta para 10 personas.
Ingredientes:
3 berenjenas.
1 taza de harina.
3 huevos.
2 tazas de pan rallado.
3 cucharadas de mostaza.
1 cucharada de miel.
1 yogur griego.
3 cucharadas de aceite.
Sal y pimienta a gusto.
Preparación:
1. Cortar las berenjenas en palos de 1 centímetro de grosor y reservar.
2. Poner en un bol la harina y pasar las berenjenas por ahí y retirar el exceso.
3. Batir los huevos, con sal y pimienta, y pasar las berenjenas por la mezcla.
4. Hacer lo mismo con el pan rallado.
5. Freír las berenjenas en una sartén antiadherente, con el aceite, y reservar en una budinera con toalla nova.
6. Hacer una salsa con la mostaza, la miel, el yogur, sal y pimienta.
7. Servir caliente y untar en la salsa.
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