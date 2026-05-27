Guardia Civil de España registra sede del PSOE tras detectar pagos de dirigentes por atacar a jueces

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a su salida de una conferencia de prensa, en la sede del PSOE en Ferraz, el 12 de junio de 2025, en Madrid. Foto: Europa Press

“Terremoto en el PSOE”, titula este miércoles el medio The Objective. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró durante esta jornada la sede del Partido Socialista Obrero Español de la calle Ferraz de Madrid para investigar presuntos pagos a la trama que lideraba la exmilitante socialista Leire Díez para influir en los casos judiciales que cercan al partido y a algunos de sus dirigentes.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz detectó que la colectividad oficialista le abonó 188.000 euros con facturas falsas. El origen del encargo tuvo lugar en los días de reflexión que se tomó el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

‼️💻🔴 El momento en el que los agentes de la UCO han entrado en la sede del PSOE en Ferraz para investigar la presunta financiación de la trama Leire



Los agentes se personan en los domicilios del exsecretario de Organización, de Gaspar Zarrías y del empresario Pérez Dolset, a… pic.twitter.com/L7SrLCSuo3 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 27, 2026

En un auto judicial al que ha tenido acceso The Objective, Pedraz atribuye al entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán “la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno“.

El magistrado a cargo de la investigación -bajo secreto- contra la exmilitante socialista Leire Díez imputó al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver. En concreto, por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado, detalla el diario ABC.

El juez Pedraz investiga si Santos Cerdán habría pagado con fondos del PSOE a Leire Díez para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.https://t.co/hMiTwCdEkI pic.twitter.com/QV77OglCcA — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 27, 2026

El instructor también investiga a la gerente del PSOE Ana Fuentes como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas falsas.

Cerdán se reunió en dos ocasiones con Leire Díez en abril de 2024, durante los días de reflexión que se tomó Sánchez. La denominada “fontanera” del PSOE asegura poseer información de los seguimientos que la “policía patriótica” llevaba a cabo contra el líder socialista y algunos de sus familiares.

El juez detalla que se montó un plan “con el ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil investigados y fiscales, de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos” para “atacar” la correcta dirección de las investigaciones que acorralan al PSOE.

Yolanda Díaz, tras el registro de la UCO en Ferraz: "No me gusta nada lo que estoy viendo en la política" pic.twitter.com/O8cBt3Il90 — EL MUNDO (@elmundoes) May 27, 2026

Pedraz afirma que los socialistas encargaron la tarea a Leire Díez, que abrió comunicaciones con otros investigados en la causa para tratar de conseguir información sensible sobre el coronel de la Guardia Civil Antonio Balas; la juez Beatriz Biedma, que investigó al hermano de Pedro Sánchez; o el fiscal de Anticorrupción, Alejandro Luzón, señala The Objective.

La denominada “fontanera” del PSOE contó, presuntamente, con el “impulso intelectual y financiero” de Cerdán. Para desbaratar las investigaciones judiciales, el exdirigente socialista, investigado también por presuntos amaños de obra pública a cambio de sobornos, habría acordado con Leire Díez una remuneración de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido, agrega el medio.

“Estamos en una situación agónica”

El presidente del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reaccionó en directo ante el operativo de la Guardia Civil a la sede del PSOE desde los pasillos del Congreso de los Diputados, asegurando que esto “apesta”.

En directo, la UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz: Feijóo califica la situación de "agónica" y de "extrema gravedad": "Hay que dar palabra a los españoles" https://t.co/qAmERhgq33 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 27, 2026

“No conozco lo que se está produciendo en Ferraz, pero es otra más y no otra cualquiera. Hablamos de 10 u 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano”, dijo Feijóo en alusión a la reunión que el líder socialista sostuvo durante la jornada con el papa León XIV. El pontífice iniciará un viaje a España el 6 de junio que lo llevará a visitar Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

“Si quiere acercarse al papa deberá recordar el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo mandamiento, no mentirás”, añadió. Así, el líder del PP denunció “la situación patética que estamos viviendo”.

Feijóo volvió a pedir que se convoque elecciones. “No queda más remedio que dar voz a los españoles de forma inmediata”, señaló tras conocer la noticia en la misma semana en la que se ha conocido el sumario del caso Plus Ultra que tiene como protagonista al expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez: “No convoco elecciones por la estabilidad”. pic.twitter.com/UskMNJSB8x — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 27, 2026

“La pregunta es cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántas sumarios, cuántos periodos de instrucción, cuántos juicios orales...”, señaló.

De esta manera, Feijóo aseguró que “estamos en una situación agónica”. “Estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del gobierno, que es un gobierno indecente; no solo del PSOE, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando a tener líos de contagio”, indicó.

El PSOE “no tiene nada que esconder”

Tras la nueva investigación en el caso de Leire Díez, Pedro Sánchez afirmó que el PSOE “no tiene nada que esconder” y que muestra la absoluta colaboración de su partido con la Justicia.

“No quiero minusvalorar la gravedad de la investigación. Total colaboración con la Justicia. Si estamos hablando de la exmilitante Leire, se tomaron las decisiones sobre ella cuando salió a la luz el caso hace un año. Y nuestro compromiso de que, si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes”, declaró el presidente del Ejecutivo español desde el Vaticano.

El Papa León XIV recibió hoy en el Vaticano al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a pocos días del Viaje Apostólico que el Santo Padre realizará a España del 6 al 12 de junio.



Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante las conversaciones se… pic.twitter.com/P3M6HJx7IP — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) May 27, 2026

“Ninguna de estas investigaciones impugnan lo que está haciendo el gobierno de España en favor de las transformaciones y los avances sociales. Y es lo que vamos a seguir haciendo el resto de la legislatura, sin restar importancia a la gravedad de las investigaciones. Responderemos con la contundencia de siempre en caso de que se conocieran nuevas informaciones”, remarcó.

“En el momento en que surjan nuevas informaciones que afecten a actitudes irregulares actuaremos con contundencia”, reiteró Sánchez, tras volver a respaldar al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. “He tenido la ocasión de conocer a través de los medios de comunicación y de leer el extenso sumario, y, sinceramente, lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí: desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero”.

Pedro Sánchez, sobre los registros y requerimientos de la UCO en la sede del PSOE: "Los desconocía. He tenido que preguntar exactamente qué estaba sucediendo (...). Hablamos de un requerimiento, no de un registro (...) Sobre la exmilitante Leire se tomaron las decisiones sobre… pic.twitter.com/MzRzbHnXdZ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 27, 2026

El líder socialista insistió en que, tras lo que la leído, ha podido “compartir también con personas que saben del derecho”, y a su juicio “no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición” de respaldo a Zapatero.