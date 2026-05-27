“Para que no sean un meme”: el anuncio del Presidente Kast que abre la puerta a la construcción del estadio de la U

El Presidente José Antonio Kast aborda la realidad del fútbol chileno. Durante la promulgación de la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportiva, el Mandatario se refirió a la necesidad de que los equipos cuenten con estadios propios. Sus declaraciones tienen repercusión inmediata en Universidad de Chile, institución que históricamente ha enfrentado dificultades para concretar la construcción de un recinto.

En la ceremonia, Kast planteó que el tema debe ser abordado como una política de Estado. “Queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones. Si hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse. Uno va de repente a otros países y hay centros deportivos que no solamente son para el club, sino para la nación entera”, señaló.

“Bueno, trabajemos en eso también, ministra (Natalia Ducó), ministro (José García Ruminot). Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio... para que no sean un meme”, añadió.

El Presidente Kast encabeza la promulgacion de la Ley de Sociedades Anonimas Deportivas. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Durante su intervención, Kast también apuntó a la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva en las provincias y garantizar que los recintos tengan uso prioritario para actividades deportivas. “Que los clubes de regiones puedan potenciarse, que tengan certeza de que ese campo deportivo va a ser para ese fin. Puede ser complementario, pero que esos fines complementarios ayuden al deporte”, sostuvo.

“El fútbol no solamente es un deporte, es cultura, identidad y pasión, pero una pasión que tiene que convocar y no llevar a las disputas”, enfatizó. El Presidente además defendió que el desarrollo de estadios no dependa de ciclos políticos. “Que no sea más parte de la campaña política”, indicó.

En esa línea, Kast también se refirió a recuperar los estadios y a dejar atrás los hechos de violencia que han empañado la actividad durante los últimos años. “Me tocó traer a algunos de mis hijos y me preguntaban si había un partido de hockey americano, por todos los carabineros afuera. Eso tiene que cambiar”, relató.

Por otra parte, el Mandatario abordó las implicancias de la nueva Ley SADP. “Un primer punto es que se define con claridad quién hace qué. La federación de fútbol se va a concentrar en el desarrollo formativo y en las selecciones nacionales y las ligas profesionales van a realizar las competencias”, afirmó.

El Presidente también destacó que la normativa busca reducir incompatibilidades en cargos dentro de la actividad. “Esta separación de funciones es fundamental para evitar conflictos de interés y para que cada institución haga bien lo suyo”, señaló. “Se prohíbe también pasarme de una mesa a la otra. De repente soy representante o agente de alguien y después pasó a ser director del club. Esto nos ayuda a transparentar”, agregó.

Kast también valoró la prohibición de la multipropiedad en el fútbol chileno. “Es extraño que un dueño tenga dos clubes que compitan entre sí. Se puede prestar para dudas”, sostuvo.