Colo Colo vence a Universidad Católica en el Claro Arena y reescribe la historia. Se trata del primer triunfo de los albos en el flamante recinto cruzado, al que iban por primera vez. La victoria tuvo todos los elementos que se esperan de un enfrentamiento entre dos de los principales equipos del fútbol chileno. El festejo de los albos fue proporcional, aunque desató la ira de los jugadores cruzados. Ambos planteles terminaron enfrentados y los principales actores, denunciados por el juez José Cabero al Tribunal de Disciplina.

En Las Condes, el equipo de Macul no solo sumó tres puntos y la consolidación en el primer puesto de la tabla de la Liga de Primera. La escuadra que dirige Fernando Ortiz también se anotó otro hito: se convirtió en la mejor campaña alba en todo el siglo XXI, considerando las 13 primeras fechas del campeonato nacional, hoy Liga de Primera.

El mejor Colo Colo del siglo XXI: la insospechada marca que consigue el equipo de Fernando Ortiz tras vencer a la UC

Los albos han sumado 30 puntos sobre los 39 que se han disputado, lo que traduce en un 77 por ciento de rendimiento. La campaña del Cacique no conoce puntos medios: ha sumado 10 triunfos y consigna tres derrotas. Es decir, ninguno de sus encuentros ha terminado en empate. La anterior marca la tenía la escuadra que dirigió Hugo Tocalli en 2010, que sumó 29 puntos para los mismos disputados.

Los albos han marcado 22 tantos y tienen el tercer mejor ataque de la competencia, detrás de los de la UC (27) y Limache (26). Javier Correa es el máximo anotador del equipo, con ocho anotaciones, cuatro menos que Fernando Zampedri, quien lidera la tabla de artilleros del torneo.

Defensivamente, muestran solidez. De hecho, no han sido pocas las oportunidades en que se han transformado en un equipo pragmático. Han recibido solo 10 anotaciones (tienen la segunda valla menos batida del torneo detrás de la de Universidad de Chile, con siete), pese a que perdieron por lesión a Fernando de Paul. El sustituto, Gabriel Maureira, ha respondido a la altura y se ha transformado en pieza de garantía, pese a que recién tiene 19 años.

Fernando Ortiz, en el Claro Arena. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Después de la triunfal jornada en Las Condes, le sacaron ocho puntos a Huachipato, su perseguidor más cercano. Si la comparación se extiende a quienes habitualmente les discuten la supremacía en el fútbol chileno, la conclusión es aún más favorable: la distancia con la UC se estiró a a 10 unidades. A Universidad de Chile la miran más hacia abajo. Los azules tiene 17 unidades. Es decir, 13 menos que el equipo de Macul.

Otro dato en el mismo sentido: desde que volvió el formato de torneos largos, en 2018, nunca un líder había sacado ocho puntos de ventaja a su escolta a estas alturas de su desarrollo.

El título a la vista

En el Cacique empiezan a asumir un rótulo que, por historia, no les resulta ajeno. "Somos candidatos, sí, pero todavía falta un montón por recorrer. Este partido quiere decir varias cosas, pero tampoco te asegura nada. Estamos tranquilos y hay que seguir trabajando”, declaró Joaquín Sosa, en relación al favoritismo que empiezan a acumular, algo inesperado en un año que partió con fuertes críticas respecto de la estructura del plantel.

El charrúa, uno de los refuerzos albos para la actual temporada, aprovechó de pasar factura. "Nos hacía falta una victoria como esta. Tanto se hablaba de que esta clase de partidos no los estábamos ganando y hoy se demostró que no era así. Este grupo está tranquilo, está trabajando, sobre todo en silencio y a fin de año veremos qué pasa”, afirmó.

La historia alba pone el título a la vista. “La diferencia es grande y un equipo tan regular como Colo Colo cuesta que pierda. Son tres o cuatro partidos, que en una rueda es difícil que pueda perder. Entonces, sí, Colo Colo tiene que asumir que es favorito”, consigna Leonel Herrera, emblema del inolvidable Colo Colo 73.

Chuflinga aporta más antecedentes. “Los demás equipos han bajado mucho, están jugando otros torneos. Eso ha ayudado. Lo importante es que la ventaja no se achique”, establece.

Finalmente, marca la diferencia de estilo de este equipo albo respecto del sello habitual. “Este Colo Colo, a veces, no juega bien, pero gana. Hace muchos años que no veía a Colo Colo convirtiendo tan poco, pero a la vez le hacen muy pocos goles. Eso habla de una buena coordinación entre líneas. Lo más importante es lo que pasó en el arco. Maureira ha ido tomando confianza y eso se transmite a los compañeros. Ahí ya hay una buena señal”, concluye.