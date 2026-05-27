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    Una derrota que no duele tanto: Coquimbo Unido cae ante el eliminado Nacional, pero gana su grupo en la Copa Libertadores

    Los piratas perdieron por la cuenta mínima en Montevideo, un resultado que no amaga su liderato. El cuadro uruguayo tuvo como consuelo el pase al playoff de la Copa Sudamericana.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Coquimbo y Nacional animaron un disputado partido en Montevideo. Foto; @coquimbounido/X

    Como pocas veces le sucedió a un club chileno en este siglo en la Copa Libertadores, Coquimbo Unido llegó total y absolutamente clasificado a la última fecha de su grupo, el B, donde el linajudo Nacional de Uruguay fue su último obstáculo para asegurar el primer lugar de la zona. Y si bien cayó por 1-0, la derrota no terminó amenazando la punta, pues Universitario y Tolima empataron sin goles.

    El conjunto pirata se presentó en Montevideo con la baja sensible de Diego Sánchez, quien viajó con el plantel pero no entró en la citación. Mientras que, obedeciendo al alto desgaste de los últimos días, Nicolás Johansen y Alejandro Camargo fueron a la banca, para dar ingreso a Dylan Glaby y Lucas Pratto, respectivamente.

    Los pupilos de Hernán Caputto solo necesitaban un punto para asegurar el liderato sin tener que depender de lo que ocurriera en Lima. Mientras que el local precisaba de un triunfo para meterse en la Copa Sudamericana y así maquillar la decepción de la eliminación de la Libertadores.

    La paridad se rompió rápido, en un momento donde no había un dominador claro. A los 7′, Maximiliano Gómez clavó un perfecto tiro libre en el ángulo superior derecho del arquero Gonzalo Flores. Un golazo.

    Pero el elenco nortino es equipo con oficio y que no pierde el aplomo con tanta facilidad, una característica que viene desde los tiempos de Fernando Díaz, continuó con la histórica campaña de Esteban González y se mantuvo bajo la conducción de Caputto.

    En los 19′, el permisivo árbitro argentino Maximiliano Ramírez ni siquiera amonestó un patadón del experimentado Sebastián Coates sobre Guido Vadalá. Una jugada que perfectamente pudo haber sido para roja, pero que el juez y el VAR desestimaron.

    Coquimbo intentó sorprender por las bandas, a través de Cristian Zavala y Benjamín Chandía, pero sin efectividad ante la áspera defensa del Bolso. Solo un remate de distancia de Salvador Cordero que puñeteó el arquero Luis Mejía fue lo más destacado de la escuadra aurinegra en la primera media hora.

    El local estuvo lejos de lucir, pero se creó ocasiones. De hecho, a los 38′ casi anota el 2-0, pero Flores lo evitó de manera brillante. Gómez, el autor del primer tanto, remató solo en el área tras un centro de Tomás Verón Lupi, pero el meta chileno atajó con los pies.

    Ventaja numérica

    A los 43′, Ramírez había sancionado con amarilla una violenta entrada por detrás de Tomás Viera sobre Francisco Salinas. Sin embargo, esta vez el VAR sí actuó y, tras la revisión, el transandino cambió la amonestación por la roja.

    La ventaja numérica animó a los del puerto, que se fueron con mayor determinación contra el arco local. De hecho, antes del cierre del primer tiempo, Mejía estuvo notable para contener un disparo de Vadalá y, luego, Chandía elevó un remate en buena posición.

    El inicio del complemento fue de terror para Nacional. Perdió al arquero Mejía por lesión y Baltasar Barcia se resintió de un problema muscular que lo tuvo entre algodones para este encuentro y apenas duró 13 minutos.

    Tras el primer cuarto de hora, Caputto comenzó a mover la banca con el ingreso de Luis Riveros por Vadalá, con el objetivo de recuperar la profundidad en el ataque y buscar el empate.

    El local, en tanto, se replegó y apostó al pelotazo para un exhausto Gómez, mientras el DT pirata les pedía a sus jugadores rotar el balón más rápido hacia los costados. Un ejercicio que se fue intensificando hacia los últimos minutos, pero con poco peso ofensivo.

    Al final, el marcador no se movió. El local obtuvo su premio de consuelo y Coquimbo espera en los octavos de final a uno de los segundos de la fase de grupos.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresCoquimbo UnidoNacionalMaximiliano Gómez

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