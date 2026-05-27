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    La alegría de Lucas Pratto tras ganar el grupo en Copa Libertadores: “Estamos felices porque vamos a definir en casa”

    El delantero argentino aseguró que deben trabajar la forma de dar vuelta un resultado, pero reveló que están felices por definir en casa en la próxima fase.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Pratto habló tras el duelo de Coquimbo con Nacional. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La derrota de Coquimbo Unido ante Nacional en Montevideo, no impidió que el cuadro pirata se quedara con el primer lugar de su grupo (B) en la Copa Libertadores.

    El empate sin goles entre Universitario y Deportes Tolima en Perú, hizo que los dirigidos por Hernán Caputto quedaran en la cima con 10 puntos. Mientras que el cuadro colombiano también clasificó con ocho unidades y los uruguayos se metieron en el repechaje de la Copa Sudamericana con los mismos 8 positivos. Eliminado de todo quedó el conjunto estudiantil.

    “Veníamos a buscar los tres puntos. Hicimos un partido bueno y nos hicieron un gol de tiro libre, al ángulo. Luego, lo fuimos a buscar, pero no lo conseguimos. De todas formas, estamos felices porque vamos a definir en casa en octavos de final”, aseguró Lucas Pratto en conversación con ESPN.

    Pero el delantero argentino también lanzó una advertencia. El histórico ariete señaló que el equipo no se repone de manera fácil a un marcador en contra y eso les puede pesar en la fase de los 16 mejores del torneo continental.

    “Tenemos que buscar variantes. Cuando estamos en desventaja, nos ha costado a veces y debemos trabajar en eso. Conseguir de otra manera quebrarlos, con jugadas asociadas, que por momento lo hicimos en este partido, y convertir las que tenemos”, aseveró Pratto.

    Repasando los resultados de Coquimbo en la fase de grupos, su aventura se inició con Nacional en el puerto. En ese cotejo partió perdiendo con gol de Sebastián Coates a los 21 minutos y sólo la anotación de Manuel Fernández en los descuentos (94′) hizo que ambos repartieran puntos.

    Luego le ganaron a Universitario y cayeron por 3-0 con Deportes Tolima en el país caribeño. Pero cuando todo se complicó con los estudiantiles en el Sánchez Rumoroso: perdían por la mínima, los aurinegros sí supieron reponerse y ganaron 2-1.

    Tras ello, vencieron a Tolima en Coquimbo y terminaron su participación en Montevideo. Sin lograr la igualdad, pese a que jugaron con 10 hombres en todo el segundo tiempo, por la expulsión de Tomas Viera cuando finalizaba la primera parte. Por eso la advertencia de Pratto y ahora viene el trabajo de Caputto.

    Mira el compacto de Nacional vs Coquimbo:

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