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    Ñuñoa albergará una corrida con más de 6 mil inscritos

    STGO10K tendrá un circuito de 5K y 10K, reuniendo a numerosos exponentes del running.

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    El Deportivo
    El running se dará cita en Ñuñoa este domingo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Este domingo 31 de mayo, más de 6 mil personas participarán en una nueva versión de Marley Coffee STGO10K 2026, evento deportivo que transformará las calles de Ñuñoa en uno de los principales puntos de encuentro para el running y la vida saludable en Santiago.

    La corrida, organizada por Marley Coffee Chile, contempla circuitos de 5K y 10K, convocando tanto a corredores experimentados como a personas que buscan iniciarse en el deporte y adoptar hábitos más saludables.

    El evento se realizará en medio del fuerte crecimiento que ha experimentado el running en Chile durante los últimos años, fenómeno que ha impulsado el aumento de corridas urbanas, clubes deportivos y comunidades ligadas al bienestar y la actividad física.

    Además de la competencia, la jornada reunirá a diversas comunidades ligadas al running, el entrenamiento y la vida saludable, incluyendo la participación de reconocidas personalidades del mundo deportivo como Franco Boassi y Fran Hernández.

    “Hoy vemos cómo miles de personas están incorporando el deporte y el bienestar como parte de su estilo de vida. En Marley Coffee queremos ser parte de ese movimiento impulsando experiencias que conecten energía, comunidad y vida saludable”, señala Rodolfo Tapia, gerente de Marketing de Marley Coffee Chile.

    Tapia añade que “el running dejó de ser solo una actividad deportiva y se convirtió en un fenómeno social que reúne a personas de distintas edades y estilos de vida. Esta corrida busca justamente generar un espacio de encuentro en torno al bienestar y la motivación”.

    Retiro de kits y cortes de tránsito

    La organización informó que el retiro de kits para los participantes se realizará el sábado 30 de mayo en la Municipalidad de Ñuñoa, instancia en la que los corredores podrán retirar sus números, poleras y materiales oficiales del evento.

    Debido a la realización de la corrida, durante la mañana del domingo existirán cortes y desvíos de tránsito en distintos puntos de Ñuñoa, principalmente en Avenida Grecia, Crescente Errázuriz, Dublé Almeyda, Campos de Deportes, Ramón Cruz y Pedro de Valdivia, correspondientes a los recorridos de las categorías 5K y 10K.

    La organización hizo un llamado a vecinos y automovilistas a planificar sus desplazamientos con anticipación y privilegiar vías alternativas durante el desarrollo de la actividad.

    Las inscripciones y detalles del evento están disponibles en https://stgo10k.cl

    Más sobre:ÑuñoaSantiago 10KRodolfo Tapia

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