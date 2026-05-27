SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Otro ataque con arma de fuego: hombre de nacionalidad ecuatoriana es baleado en la vía pública de San Ramón

    El atacante disparó en al menos cinco oportunidades en contra de la víctima, quien debió ser trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado para atender sus lesiones. Carabineros investiga el hecho.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Foto: Referencial/AtonChile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un nuevo ataque con arma de fuego se registró durante la tarde de este martes, donde un hombre de nacionalidad ecuatoriana de 25 años resultó herido a bala en la comuna de San Ramón, en la zona sur de la Región Metropolitana.

    De acuerdo con la información de Carabineros, el hecho se registró alrededor de las 17.10 horas, cuando el personal concurrió hasta la calle Emiliano Figueroa con calle Brasil, donde verificaron que la víctima mantenía un impacto balístico en la zona inguinal.

    El afectado declaró que el ataque se produjo una cuadra al sur, en la intersección con calle Ecuador, cuando un desconocido, sin mediar provocación, lo atacó con un arma de fuego.

    La víctima fue traslada hasta el Hospital Padre Hurtado para atender sus lesiones, lo que alertó al personal policial de punto fijo en el recinto hospitalario.

    El teniente Cristian Villablanca, oficial de Ronda Santiago Sur, señaló que “esta persona se encontraba en la vía pública y otro sujeto de sexo masculino, le percuta cinco disparos, de los cuales uno da en su cuerpo”.

    Con todo, se señaló que el móvil del ataque será materia de investigación y que de momento no se descartan hipótesis sobre las causas que motivaron el baleo.

    Cabe señalar, que el herido también registra antecedentes penales que no fueron detallados, aunque ninguna orden de detención pendiente.

    El teniente Villablanca informó que, en medio de las primeras diligencias autónomas de Carabineros, también se hizo ingreso al domicilio de la víctima, donde se halló un cargador de una pistola y municiones, por lo que “está detenida y con resguardo policial”.

    El Ministerio Público determinó que el hecho sea investigado por el OS-9 y Labocar de Carabineros.

    Más sobre:PolicialSeguridadSan RamónCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En medio de protestas en La Paz: diputados bolivianos derogan ley que establecía límites a los estados de excepción

    Detienen a dos adolescentes por robo con homicidio de adulta mayor en Coronel

    Maximiliano Luksic: “Tenemos que trabajar en que el gobierno entienda que ellos nos necesitan a los municipios”

    Rector Juan Carlos de la Llera: “La dirección de la Universidad Católica va a ser siempre muy cercana a lo que la encíclica ha planteado”

    Asociación de diplomáticos expresa preocupación por nombramientos políticos de embajadores y cuestiona baja presencia femenina

    El duelo entre La Moneda y exautoridades de Boric tras ofensiva por deuda pública

    Lo más leído

    1.
    Chomali defiende recorte en Salud y responsabiliza a directores de hospitales por ineficiencias detectadas en gestión clínica

    Chomali defiende recorte en Salud y responsabiliza a directores de hospitales por ineficiencias detectadas en gestión clínica

    2.
    Junaeb será la primera institución que el gobierno denunciará en Fiscalía tras auditar a la administración anterior

    Junaeb será la primera institución que el gobierno denunciará en Fiscalía tras auditar a la administración anterior

    3.
    Caso Torrealba se acerca a su fin: Fiscalía alista cierre de investigación y acusará al exalcalde por fraude al Fisco

    Caso Torrealba se acerca a su fin: Fiscalía alista cierre de investigación y acusará al exalcalde por fraude al Fisco

    4.
    Alcalde Luksic apoya exención de contribuciones para mayores de 65 años, pero con indicación “para que paguen los que pueden pagar”

    Alcalde Luksic apoya exención de contribuciones para mayores de 65 años, pero con indicación “para que paguen los que pueden pagar”

    5.
    Formalizan al alcalde de Rinconada por fraude al fisco reiterado, falsificación y uso de instrumento público y negociación incompatible

    Formalizan al alcalde de Rinconada por fraude al fisco reiterado, falsificación y uso de instrumento público y negociación incompatible

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Otro ataque con arma de fuego: hombre de nacionalidad ecuatoriana es baleado en la vía pública de San Ramón
    Chile

    Otro ataque con arma de fuego: hombre de nacionalidad ecuatoriana es baleado en la vía pública de San Ramón

    Detienen a dos adolescentes por robo con homicidio de adulta mayor en Coronel

    Maximiliano Luksic: “Tenemos que trabajar en que el gobierno entienda que ellos nos necesitan a los municipios”

    Hacienda recorta proyección de ingresos 2026, pero alza del precio del cobre contiene una caída mayor
    Negocios

    Hacienda recorta proyección de ingresos 2026, pero alza del precio del cobre contiene una caída mayor

    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Los detalles de las demandas de los canales contra Google por abuso de posición dominante y competencia desleal

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Una derrota que no duele tanto: Coquimbo Unido cae ante el eliminado Nacional, pero gana su grupo en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Una derrota que no duele tanto: Coquimbo Unido cae ante el eliminado Nacional, pero gana su grupo en la Copa Libertadores

    El DT de O’Higgins Lucas Bovaglio se entusiasma en la Copa Sudamericana: “Un equipo ilusionado no tiene techo”

    Repasa la derrota de un clasificado Coquimbo Unido frente a Nacional en la Copa Libertadores

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado
    Tecnología

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”
    Cultura y entretención

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”

    Fernando Ubiergo y su sorprendente gusto por Radiohead: “Me encantan”

    Del aire al aire: gira Nacional de Los Jaivas “45 años de Alturas de Macchu Picchu” llega a Valdivia

    En medio de protestas en La Paz: diputados bolivianos derogan ley que establecía límites a los estados de excepción
    Mundo

    En medio de protestas en La Paz: diputados bolivianos derogan ley que establecía límites a los estados de excepción

    Desde cabezas de cerdo a muñecas sexuales: Documentos filtrados revelan los “ataques cognitivos” de Rusia para desestabilizar a Occidente

    Investigarán a Petro por presunta participación indebida en política en medio de dudas de expertos sobre avance del proceso

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales
    Paula

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado