Otro ataque con arma de fuego: hombre de nacionalidad ecuatoriana es baleado en la vía pública de San Ramón

Un nuevo ataque con arma de fuego se registró durante la tarde de este martes, donde un hombre de nacionalidad ecuatoriana de 25 años resultó herido a bala en la comuna de San Ramón, en la zona sur de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información de Carabineros, el hecho se registró alrededor de las 17.10 horas, cuando el personal concurrió hasta la calle Emiliano Figueroa con calle Brasil, donde verificaron que la víctima mantenía un impacto balístico en la zona inguinal.

El afectado declaró que el ataque se produjo una cuadra al sur, en la intersección con calle Ecuador, cuando un desconocido, sin mediar provocación, lo atacó con un arma de fuego.

La víctima fue traslada hasta el Hospital Padre Hurtado para atender sus lesiones, lo que alertó al personal policial de punto fijo en el recinto hospitalario.

El teniente Cristian Villablanca, oficial de Ronda Santiago Sur, señaló que “esta persona se encontraba en la vía pública y otro sujeto de sexo masculino, le percuta cinco disparos, de los cuales uno da en su cuerpo”.

Con todo, se señaló que el móvil del ataque será materia de investigación y que de momento no se descartan hipótesis sobre las causas que motivaron el baleo.

Cabe señalar, que el herido también registra antecedentes penales que no fueron detallados, aunque ninguna orden de detención pendiente.

El teniente Villablanca informó que, en medio de las primeras diligencias autónomas de Carabineros, también se hizo ingreso al domicilio de la víctima, donde se halló un cargador de una pistola y municiones, por lo que “está detenida y con resguardo policial”.

El Ministerio Público determinó que el hecho sea investigado por el OS-9 y Labocar de Carabineros.