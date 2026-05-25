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    Caso Torrealba se acerca a su fin: Fiscalía alista cierre de investigación y acusará al exalcalde por fraude al Fisco

    La exautoridad está imputada por defraudar en $761 millones a la Municipalidad de Vitacura durante su administración. Torrealba será el único imputado que llegue a juicio, ya que el resto de sus colaboradores cerraron sus causas con salidas alternativas.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    MARIO TELLEZ

    Fue a finales de julio de 2021 que el Ministerio Público comenzó a dar los primeros pasos en la investigación en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex RN). Una indagatoria que inició tras la llegada de la alcaldesa Camila Merino (Evópoli), quien conoció del testimonio de la excolaboradora de Torrealba, Antonia Larraín, quien se autodenunció por su participación en esta trama de corrupción.

    Desde entonces han pasado casi cinco años, tiempo en el que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha ido cerrando el círculo en contra del exalcalde, quien fue formalizado en junio de 2023 por los delitos de fraude al Fisco, tributarios y lavado de activos. Una imputación de cargos que lo llevó a estar prácticamente ocho meses en prisión preventiva en el Anexo Cárcel Capitán Yáber.

    Pero la causa en contra de la otrora autoridad ya entró en recta final ya que la Fiscalía está próxima a cerrar la investigación, etapa previa para que el ente persecutor presente la acusación en contra de Torrealba.

    El exalcalde de Vitacura es sindicado por el fiscal regional, Francisco Jacir, como el líder de una operación que permitió defraudar al Fisco en $761 millones a través de los programas “Vita” del municipio que encabezó el ex RN durante 25 años.

    El juicio de Torrealba

    Desde mediados de 2025 la Fiscalía encabezada, en aquel entonces por el exfiscal Xavier Armendáriz, tenía la convicción de que el único de los cinco imputados del caso Torrealba que llegaría a juicio, sería el propio exalcalde. Algo que se produciría en los próximos meses.

    Según fuentes del caso, en las últimas semanas el Ministerio Público ya concluyó todas las diligencias que le quedaban, las que consideraban la toma de declaraciones de más funcionarios de la Municipalidad de Vitacura, incluida la alcaldesa Merino. Además de eso, sostienen las mismas fuentes, también se incorporó un sumario de la Contraloría que estaba pendiente sumar a la causa.

    A raíz de todo lo anterior, sostienen conocedores de la indagatoria, es que se alista el cierre de la investigación y consigo la presentación de la acusación “en las próximas semanas”. Esto último es la instancia clave en la cual la Fiscalía solicitará al tribunal las condena que podría recibir el exalcalde, así como también expondrá las pruebas que presentará en el posterior juicio.

    Consultado al respecto, el abogado querellante por parte del municipio, Alejandro Espinoza, afirmó que “por instrucciones expresas de la Sra. alcaldesa hemos instado al avance de la causa. Esperamos que en los próximos días se cierre la investigación, la que a nuestro juicio se encuentra agotada y se presente acusación contra Torrealba por fraude al Fisco reiterado, delitos tributarios y lavado de activo”.

    “La penalidad que se solicite debiera superar con facilidad los 10 años de privación de libertad, considerando la gravedad de los delitos y la magnitud del perjuicio al patrimonio municipal”, concluyó el abogado querellante.

    Los otros imputados

    Antes de llegar al juicio con Torrealba, el Ministerio Público alcanzó diversas salidas judiciales de los otros cuatro imputados en la trama de corrupción. La Fiscalía Centro Norte ya logró la condena de los dos excontadores de los “Vita”, Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, quienes recibieron penas de tres años y multas que partieron en los $16 millones. Algo parecido a lo que pasó con el exdirector de Desarrollo Comunitario de Vitacura, Renato Sepúlveda, quien fue condenado a cinco años de libertad vigilada.

    La última de esas salidas alternativas se alcanzó a finales de 2025. En diciembre del año pasado el Ministerio Público, y la defensa de la exdirectora de la Dideco, Antonia Larraín, acordaron un juicio abreviado en el que se condenó a Larraín a cinco años de presidio y al pago de una multa de $48 millones, monto al que se llegó con la venta de la casa de la imputado y el traspaso de los recursos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por su rol en el caso.

    De esta manera la Fiscalía allanó el camino para que Torrealba sea el único que llegue al juicio, algo que se produciría próximamamente. Con la acusación presentada, se pasará a la fase de preparación de juicio oral.

    Más sobre:FiscalíaMinisterio PúblicoRaúl TorrealbaCorrupción

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