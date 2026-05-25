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    Arriesgan duro castigo: informe de José Cabero acusa a cuatro jugadores por incidentes en clásico entre la UC y Colo Colo

    El juez del encuentro disputado en el Claro Arena consigna los encontrones en el final del compromiso. "Se generó una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos observándose conductas violentas", apuntó.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El descolocado Vicente Bernedo, al término del partido entre la UC y Colo Colo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo tuvo buena parte de los ingredientes que los hinchas esperan de este tipo de partidos. En principio, intensidad. Luego, goles. Y, finalmente, la aspereza con que se suelen abordar las rivalidades en el fútbol.

    De hecho, el término del encuentro estuvo marcado por los fuertes enfrentamientos que protagonizaron algunos futbolistas cruzados y albos. Entre los primeros, el más activo fue el portero Vicente Bernedo, quien ya se había visto involucrado en un enredo al darle un pelotazo a Leandro Hernández, después del primer gol de Javier Correa, aunque también se observó a un ofuscado Daniel González. De los visitantes, los que más se entreveraron con los rivales fueron los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez.

    Informe de José Cabero detalla participación de cuatro jugadores en incidentes en el clásico entre la UC y Colo Colo

    La suerte de los involucrados quedó en manos del juez José Cabero, cuya actuación, por cierto, fue reprobada por Daniel Garnero, el técnico de los estudiantiles. “Obviamente estamos molestos y dolidos, no queríamos este resultado. Ellos necesitaron menos posibilidades para conseguir los goles. Ahora, si comento lo que me dicen los árbitros al borde de la cancha sería un papelón, así que prefiero no hacerlo”, dijo el técnico cruzado.

    El informe de Cabero especifica la participación de Bernedo y González por los locales y de los uruguayos Sosa y Méndez por los visitantes. “Al término del partido se generó una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos, observándose conductas violentas consistentes en golpes de puño, empujones y agresiones mutuas entre diversos participantes, alterando gravemente el orden y el normal desarrollo del cierre del encuentro”, sostiene el juez.

    José Cabero, en el clásico entre la UC y Colo Colo (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Es en ese contexto que menciona a los dos cruzados y a los dos albos como los principales participantes de los enfrentamientos.

    Participación activa

    El informe referil es más específico: “Los jugadores antes individualizados participaron activamente en la confrontación, intercambiando golpes con adversarios y manteniendo conductas violentas de manera recíproca, siendo necesaria la intervención de integrantes de ambos cuerpos técnicos y personal de apoyo para controlar la situación”.

    Cabero también apunta al kinesiólogo albo, Javier Díaz Ferrada, a quien acusa de lanzarles agua a los jugadores cruzados. “Dicha persona participó activamente en los hechos, observándose de manera desafiante y prepotente, además de lanzar agua desde una botella hacia el sector donde se desarrollaba la confrontación, conducta que contribuyó a aumentar el nivel de tensión entre ambos equipos y a intensificar los incidentes colectivos ocurridos en el campo de juego”, puntualiza.

    Más sobre:Colo ColoUniversidad CatólicaJosé CaberoLa UCUCVicente BernedoDaniel GonzálezJoaquín SosaJavier MéndezFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

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