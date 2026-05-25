Con golpes a la cara: la furia de Vicente Bernedo que desató una pelea al término del clásico entre la UC y Colo Colo

Vicente Bernedo desató una pelea en el clásico entre la UC y Colo Colo

Un final caliente tuvo el clásico 189 entre Universidad Católica y Colo Colo. Cuando el árbitro José Cabero marcó el término del compromiso en el Claro Arena, ambos planteles se enfrascaron en una feroz pelea.

El más enajenado fue Vicente Bernedo. El portero de los cruzados ya había protagonizado un fuerte cruce con Leandro Hernández, al momento del primer gol de Javier Correa. Sin embargo, el golero no se quedó tranquilo tras el pitazo final y las emprendió contra los jugadores del Cacique.

El guardameta repartió una serie de golpes de puño a la cara, impactando a varios futbolistas. Naturalmente, los albos respondieron y el conflicto aumentó, involucrando a suplentes y colaboradores técnicos. Desde la vereda de Colo Colo, los uruguayos Javier Méndez y Joaquín Sosa le devolvieron los puñetazos. El segundo zaguero, incluso, estuvo muy cerca de darle un derechazo que le pasó rozando el rostro.

A la espera del informe arbitral, es probable que surjan fuertes sanciones a los involucrados en la batahola.