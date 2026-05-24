El departamento de Economía de la FEN bate su récord de alumnos en doctorados en el extranjero

“El 2026 fue un año récord, nunca habíamos tenido tantas aceptaciones como FEN, y es sin duda, dos o tres veces más de lo que logran las otras universidades en Chile e incluso en América Latina”, dice Esteban Puentes, director del Departamento de Economía (Decon) de la Facultad de Economía y Negocios, FEN, de la Universidad de Chile, en relación al número de egresados que entran esta temporada a estudiar doctorados en el extranjero.

Según sus estadísticas, 16 egresados de distintos años, entre ellos, seis mujeres, también el número más alto, fueron aceptados en programas de doctorado para la temporada 2026. La cifra más que duplica los 7 del 2025 y solo se le acercan los 14 estudiantes aceptados en 2024.

A la licenciatura de Economía en la FEN ingresan al año unos 160 estudiantes, de los cuales cerca de 25% ya son mujeres. Unos 50 se suman con posterioridad a los programas de magister de la propia Universidad de Chile.

“En general, los estudiantes van a las mejores universidades de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, en las universidades top 20 en el mundo”, dice Puentes.

Los 16 de este año se distribuyen en diversos establecimientos, entre los cuales destacan London School of Economics (2), Columbia (2), Wisconsin (2) y Harvard. Casi todos cursarán PhD en Economía.

Puentes atribuye el alza al acompañamiento que realiza el departamento de Economía y al crecimiento de sus programas de magister, en Economía y Análisis Económico. “Hay un interés cada vez mayor desde pregrado en Economía”, dice. Además, hacen dos talleres al año.

Los doctorados tienen un costo que transita entre los US$ 50 mil a US$ 60 mil al año. “Casi todos los estudiantes reciben becas de la universidades, no tienen que pagar, y además les dan una mantención, en algunos casos muy generosa”, afirma.