El precio del petróleo se dispara después de que Trump declarara el fin del alto el fuego con Irán

Los precios del petróleo se disparan este miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el alto el fuego entre su país e Irán terminó.

Los futuros del WTI para entrega en agosto suben 5,79% hasta US$ 74,50 el barril, mientras que los futuros del Brent (de referencia para Chile) para entrega en septiembre avanzan 5,92% hasta US$ 78,55 el barril.

Ambos contratos moderaron alzas iniciales que superaron el 6%.

Durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de la alianza militar en Ankara, Turquía, Trump fue consultado sobre si el alto el fuego con Irán había llegado a su fin.

“ Para mí, creo que se acabó ”, dijo. “ No quiero tratar más con ellos... en lo que a mí respecta, se terminó ”.

El mandatario agregó que la delegación de Washington quería negociar un acuerdo de paz, pero que consideraba “una pérdida de tiempo tratar” con la parte iraní.

Regresan las tensiones al estrecho de Ormuz y dispara el precio del petróleo. CENTCOM

Los comentarios de Trump se producen después de que el ejército estadounidense realizara una “serie de ataques contundentes” contra Irán, en represalia por el ataque del martes contra tres buques comerciales que transitaban por el Estrecho de Ormuz.

Washington advirtió en ese momento que Teherán enfrentaría “ altos costos ” por atacar el transporte marítimo comercial.

“Los ataques son en respuesta a los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el Estrecho de Ormuz. La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego”, señaló el Comando Central de EE.UU. en una publicación en X.

El alto el fuego alcanzado entre ambas partes el mes pasado había reabierto el estratégico Estrecho de Ormuz para el transporte marítimo comercial, tras meses de interrupciones.

“Lo llamativo es que el alza se produce a pesar de factores que, en teoría, deberían presionar los precios a la baja. La OPEP+ acordó sumar 188 mil barriles diarios adicionales desde agosto y Arabia Saudita aplicó recortes históricos en sus precios oficiales de venta para defender su cuota de mercado”, dijo Liza Salinas, branch Business Director Liberty Finance

Fin de la exención

En una señal de que la situación empeoró, el Departamento del Tesoro de EE.UU. retiró el martes una exención que permitía a Irán vender su petróleo.

CNBC informó que, en un comunicado emitido más temprano este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán calificó los ataques como una “grave violación del Memorándum de Entendimiento” que Washington e Irán alcanzaron el mes pasado para poner fin a su guerra.

“Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, como lo han demostrado en reiteradas ocasiones, no dudarán en defender la integridad territorial, la soberanía nacional y la seguridad nacional de Irán frente a la agresión militar estadounidense”, indicó el ministerio.

Irán responde a Estados Unidos.

Tres embarcaciones fueron atacadas el martes en el Estrecho de Ormuz o sus cercanías, según el Centro Conjunto de Información Marítima, liderado por EE.UU., que elevó a “severa” su evaluación de amenaza para los buques que transitan por la vía y advirtió que era probable una nueva acción hostil de Irán.

“Las renovadas tensiones en Oriente Medio han interrumpido lo que se había convertido en una narrativa de mercado cada vez más complaciente, lo que ha llevado a los inversores a reevaluar los riesgos geopolíticos después de varias semanas de dar por sentado un camino tranquilo hacia la desescalada”, dijo Daniela Hathorn, analista sénior de Capital.com., citado por CincoDías.

“Justo cuando pensábamos que podíamos dejar atrás las primas de riesgo geopolítico... los ataques nos recuerdan que este acuerdo de paz aún está en proceso”, declaró David Chao, estratega de mercados globales para Asia-Pacífico en Invesco.