El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela

“Primavera Amor” es un festival que convoca a tres generaciones que crecieron en el apogeo del rock chileno, del pop romántico y del indie nacional en sus años de juventud. Laque descubrió a cantantes y bandas en las radios, en los primeros reproductores mp3 y que ahora están en Spotify y otras plataformas de streaming, porque siguen vigentes trayendo a la mente recuerdos, nostalgia y emociones.

Debido al éxito de su primera edición del año pasado, el festival anuncia su segunda edición y en esta edición recorerrá por diferentes ciudades durante el segundo semestre de este año, donde ya se anunció su primera fecha para el 25 de septiembre en el Gran Arena Monticello, con entradas ya a la venta por sistema Ticketmaster.

De Saloon, Saiko y Claudio Valenzuela son los primeros confirmado de “Primavera Amor”, nombres que son la banda sonora de toda una generación, juntos por primera vez en una sola noche.

Las canciones de De Saloon, Saiko, Claudio Valenzuela de Lucybell no son sólo éxitos: son himnos, que han marcado despedidas y reencuentros, buenos y malos momentos y que son la banda sonora de momentos que no se olvidan, de esos que uno recuerda con una sonrisa que duele un poco. El amor y el desamor se cantan mejor en compañía. Y en esta primavera, se cantan en vivo.

En los próximos días se anunciará las ciudades donde llegará el Festival Primavera Amor.