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    Nacional

    Fiscal Jacir viaja a República Dominicana por alianza para investigaciones por tráfico de migrantes y trata de personas

    “La criminalidad organizada transnacional exige respuestas coordinadas entre las instituciones", manifestó el fiscal regional Centro Norte.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Equipo del Ministerio Público viajó a República Dominicana.

    La jornada de este martes se materializó un nuevo encuentro entre autoridades del Ministerio Público chileno y representantes de la Procuraduría General de República Dominicana, para la implementación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) que establecerán ambos organismos.

    La idea, como han señalado desde la Fiscalía, es fortalecer la cooperación entre ambas instituciones frente a indagaciones referentes a trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos conexos, fórmula que se aceleró tras el reciente caso vinculado a niños haitianos que destapó una indagación de Contraloría.

    De hecho, en medio de las tratativas para establecer el equipo conjunto, el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, quien lidera esas y otras pesquisas similares, participó del encuentro.

    La reunión, según detallaron desde la Fiscalía Nacional, fue encabezada por Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de República Dominicana. En representación de Chile, además de Jacir, participó el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX), Juan Pablo Glasinovic.

    “Durante la jornada, ambas delegaciones intercambiaron experiencias sobre cooperación jurídica internacional, investigación patrimonial y financiera, análisis de evidencia digital, fortalecimiento de capacidades institucionales y uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación penal, reafirmando la importancia de la coordinación entre autoridades para enfrentar organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales”, manifestaron desde el Ministerio Público.

    De igual forma, agregaron que, en la instancia “se revisaron los aspectos operativos y jurídicos necesarios para la puesta en marcha del Equipo Conjunto de Investigación”.

    Al respecto, Jacir indicó que “la criminalidad organizada transnacional exige respuestas coordinadas entre las instituciones. Este Equipo Conjunto de Investigación representa un paso concreto para fortalecer la cooperación entre Chile y República Dominicana, compartir capacidades y actuar de manera más eficaz frente a redes criminales que operan sin respetar fronteras”.

    Conforme el cronograma establecido, será el próximo 20 de julio que el Fiscal Nacional Ángel Valencia viajará a la República Dominicana para suscribir el mecanismo permanente de colaboración bilateral.

    Más sobre:Francisco JacirTráfico de MigrantesRepública DominicanaNiños haitianos

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