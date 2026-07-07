Tribunal insiste en traslado inmediato de comandante Ramiro desde el Repas a la cárcel de Rancagua

El sábado 4 de julio se cumplió el plazo que había dispuesto el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para que Gendarmería ejecutara el traslado de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como comandante Ramiro, desde el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) a la cárcel de Rancagua. Pese a ello, esto no se materializó.

Por lo mismo, la defensa del exfrentista, representada por los abogados Yanira González y Mauricio Menares, elevaron un nuevo requerimiento, para que se le representara a la institución penitenciaria que se debía cumplir con lo ordenado.

Los abogados del condenado solicitaron “que se reitere a la jefa del Departamento de Control Penitenciario de Gendarmería, coronel Fabiola Giovanna Valladares Álvarez, que debe proceder a trasladar al interno Mauricio Hernández Norambuena desde el Repas al Complejo Penitenciario de Rancagua, bajo apercibimiento de aplicarle multa de una unidad tributaria mensual o arresto de 2 meses”.

Los representantes de Ramiro además reiteraron que con fecha 24 de junio la instancia había dispuesto la modificación y que a la fecha esto no se había realizado. “La resolución judicial se encuentra actualmente incumplida por la autoridad administrativa obligada a ejecutarla”, subrayaron.

Según manifestaron, la situación “ ocasiona un grave perjuicio para nuestro representado , adulto mayor de 68 años y paciente de diversas patologías de salud, prolongando su privación de libertad en un régimen penitenciario excepcional y de alta intensidad en forma antijurídica”.

En atención a los planteamientos, la jueza Carla Capello resolvió reiterar la determinación y otorgó un plazo máximo de cinco días para que se cumpla con la medida.

“Se ordena oficiar a la Dirección Nacional de Gendarmería y Departamento de control Penitencia a fin de que dentro de quinto día se dé cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal con fecha 24 de junio del presente año, en orden a trasladar al interno Mauricio Hernández Norambuena desde el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) al Complejo Penitenciario de Rancagua”, se lee en la resolución.

Asimismo, la magistrada sumó: “Atendido los sucesivos oficios enviados y el nulo cumplimiento o información por parte de la autoridad penitenciaria, póngase en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Suprema, para los fines que estime pertinente".