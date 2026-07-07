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    Subsidio Familiar 2026: ¿Cómo recibir el beneficio y cuál es el monto?

    El programa cuenta con su modalidad tradicional y un formato automático, que se facilita sin postulaciones de por medio.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Subsidio Familiar 2026: ¿Cómo recibir el beneficio y cuál es el monto? Foto referencial de archivo

    Uno de los beneficios dirigidos a los grupos de menores ingresos del país corresponde al Subsidio Familiar, que se facilita de manera mensual a quienes cumplen con los requisitos.

    Este programa contó con un reciente reajuste que significó un leve aumento en el monto a facilitar, según se refleja en el sitio de trámites estatales ChileAtiende.

    De acuerdo a la plataforma, este aporte se traduce en un monto de $22.601 por cada carga familiar acreditada, cuyo monto anterior fue de $22.007.

    En tanto, la cifra se duplica cuando dicha carga familiar corresponde a una persona con discapacidad, donde el pago asciende a $45.202.

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar

    El Subsidio Familiar se solicita la respectiva municipalidad y requiere que el grupo se encuentre dentro del 60% de menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), y que no se disponga de previsión social.

    Los beneficiarios pueden ser madres, padres, guardadores de niños, niñas o adolescentes y personas que tengan a su cargo a personas con discapacidad de cualquier edad.

    Del programa mencionado anteriormente se deriva el llamado Subsidio Familiar Automático, que se facilita sin necesidad de realizar trámites si el grupo familiar cumple con dos condiciones: pertenecer al 40% de menores ingresos de la población, según el RSH, y tener a un integrante menor de edad.

    Por su parte, los beneficiarios del subsidio pueden revisar los detalles del pago mensual en la plataforma de ChileAtiende, para la modalidad tradicional, y en sufautomatico.gob.cl para el formato automático.

    Más sobre:BonosBeneficiosSubsidiosSubsidio FamiliarSubsidio Familiar 2026Subsidio Familiar TradicionalSUFMontoReajusteCarga familiarRequisitosBeneficiariosPagoFecha de pago

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