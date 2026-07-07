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    Presentan querella por incidentes ocurridos el lunes en el Instituto Nacional y rectora denuncia amenazas de muerte

    La acción va dirigida contra todos quienes resulten responsables de los hechos. Además, la rectora del IN denunció amenazas de muerte en contra del equipo directivo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    Hasta el primer Juzgado de Garantía de Santiago llegó la mañana de este martes la directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, junto con el director (s) de Educación Pública, Pedro Larraín, para presentar una querella contra quienes resulten responsables de los incidentes ocurridos el lunes en el Instituto Nacional.

    La jornada de retorno a clases, tras las vacaciones de invierno, se vio interrumpida en el liceo emblemático, cuando un grupo de encapuchados con overoles blancos lanzaron bombas molotov en las inmediaciones del recinto.

    Los hechos fueron condenados por las autoridades educacionales y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien además solicitó al Ministerio de Educación actuar con “firmeza” ante estos hechos.

    En ese marco, este martes se presentó la acción judicial. “El Instituto Nacional fue víctima de una situación delictual. Aquí hubo manejo de bencina, hubo presencia de fuegos artificiales y ambas situaciones se configuran como un delito en el interior del establecimiento”, señaló Retamales.

    La autoridad educacional aseguró que la querella va dirigida contra todos quienes resulten responsables de los hechos, que si bien aún no están identificados, afirmó que se trataría de actores “internos y externos”.

    Hay personas que se reconocen, porque esto no es primera vez que pasa, tiene una secuencia. Esto está instalado, lamentablemente en la comuna hace más de 10 años, y vemos casos que se reiteran año a año. Todo eso va a ser materia de investigación y queremos cuidar todas las evidencias para que esta investigación prospere”, sostuvo.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Esta es la cuarta querella que presenta el SLEP de Santiago por hechos violentos en el Instituto Nacional, según señaló la directora del organismo sostenedor. “Se ha llevado a cabo un trabajo coordinado desde principios de año con las distintas autoridades para resguardar la seguridad de la comunidad estudiantil, y por supuesto mantener las clases”, indicó.

    El director (s) de Educación Pública, manifestó que con esta acción buscan “poner un punto de término a estos actos”.

    “No queremos más que en Chile y menos en el Instituto Nacional vuelvan a haber hechos delictuales que enloden a la educación pública, entorpezcan los procesos educativos, afecten a los estudiantes o violenten a los profesionales de la educación”, indicó Larraín.

    Amenazas a la dirección del liceo

    La rectora del Instituto Nacional, Sandra Aravena, señaló que el equipo directivo del establecimiento recibió amenazas de muerte a fines del primer semestre escolar.

    Recibimos una amenaza anónima, una amenaza de muerte, que fue contra miembros del equipo directivo, y esas amenazas gatillaron en que nosotros tuvimos que terminar el primer semestre de forma online”, indicó en las afueras del tribunal.

    La autoridad contó que el inspector recibió las amenazas en su teléfono personal, y éstas estaban dirigidas a todo el equipo directivo. Según detalló, se trataba de videos donde los amenazantes tenían armas de fuego.

    “Se han hecho todas las acciones legales correspondientes con respecto a las amenazas anteriores y a estas amenazas también, y son materia de investigación”, sostuvo.

    Más sobre:Instituto NacionalINSLEPDirección Educación PúblicaDEPAmenazasAmenazas de muerte

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