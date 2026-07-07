Los escenarios que se abren tras sentencia que Marine Le Pen podría estar en la papeleta de 2027

Culpable pero elegible: la Corte de Apelaciones de París hizo pública su sentencia hoy respecto al casos de desvío de fondos en el Parlamento Europeo, y aunque mantuvo su sentencia contra Marine Le Pen, bajó la pena que pesaba sobre ella.

Así, de ineligible, hoy la líder de la Agrupación Nacional podría presentarse a las elecciones de 2027, que se espera tengan lugar en abril. De todos modos, desde su mismo partido, Jordan Bardella es más popular que ella en las encuestas, y es posible que Le Pen decida cederle el paso a su “discípulo”.

Lo esencial del caso se mantuvo y el tribunal declaró culpables a los acusados: los actos de malversación de fondos públicos, indicó el juez durante la sesión, fueron perpetrados “bajo la influencia decisiva de Jean-Marie Le Pen y Marine Le Pen”. Al respecto indicó que los crímenes cometidos son graves porque han “desacreditado a las instituciones europeas y generado un trato desigual con otros partidos políticos”.

Condenada por primera vez en marzo de 2025, se le inhabilitaba ara ejercer cargos públicos por cinco años. Este martes, la revisión le bajó a 45 meses de inhabilitación, de los cuales 15 se harían efectivos. En principio, podría ser candidata en las elecciones presidenciales de 2027, pero el Tribunal de Apelación de París también la condenó a un año de arresto domiciliario, con dispositivo electrónico de localización.

Para justificar su decisión, el juez afirmó que el tribunal no deseaba ”socavar el principio de libertad de candidatura, condición esencial para la expresión de los elementos democráticos del sufragio universal”. Otro político de la Agrupación Nacional, el alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, fue condenado a un año de prisión condicional y a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, también condicional.

Marine Le Pen, aunque condenada, puede presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Luego de escuchar la sentencia, abandonó el juzgado sin hacer declaraciones y se dirigió a la sede de su partido.

La presidenta del grupo parlamentario Rassemblement National, Marine Le Pen, pronuncia un discurso durante una manifestación en su apoyo tras ser condenada por un esquema de empleos fraudulentos en el Parlamento Europeo, en París, el 6 de abril de 2025. Foto: AFP JULIEN DE ROSA

De momento, hay dos escenarios posibles. El más probable es que el sustituto de Le Pen haga su aparición, Jordan Bardella, quien asumió la presidencia del partido en 2022 gracias a la excandidata. Bardella se ha declarado dispuesto, pero siempre leal a lo que decida Le Pen: si ella quiere candidatearse, el hombre de 30 años no se interpondría en su camino.

De todos modos, Bardella es una carta “interesante” para la Agrupación Nacional, e incluso supera ligeramente a Le Pen en las encuestas. Thibault Muzergues, director político de Shared Ground y autor de ‘La droite woke’ (La derecha woke), afirmó a France 24 que esto podría deberse a que “Bardella está orientando la política de la AN mucho más hacia la izquierda que hacia la derecha”.

Más cercano a la derecha tradicional, con posturas económicamente liberales y menos asociado al euroescepticismo, el nombre de Bardella está menos demonizado que el de Le Pen. Esta ventaja podría servirle al partido para liderar “el bloque de derechas” que tan esquivo le ha sido a la hoy condenada.

Jordan Bardella en un programa de televisión.

De los 15 meses de inhabilitación que se hacen efectivos, ya han pasado 13, considerando que la pena empezó a correr desde el 31 de marzo de 2025. Con eso, Le Pen será elegible para abril de 2027, pero en este caso, son sus palabras las que podrían detenerla.

El escenario menos probable es que Marine Le Pen decida presentarse a la presidencia, pasando por encima de un Bardella que “ya se habría hecho la idea”, y sobretodo, haciendo campaña con un brazalete electrónico que le recuerde a todo el mundo que es culpable de un delito.

En varias ocasiones, la excandidata presidencial había declarado que se retiraría de la contienda si tenía que hacer campaña con un brazalete electrónico, argumentando que un candidato presidencial debería tener “total libertad de movimiento”.

El 1 de julio de 2026, en la televisión francesa, la líder de la extrema derecha reiteró sus declaraciones: “Por supuesto, si puedo ser candidata y si puedo hacer campaña… seré candidata”, afirmó Marine Le Pen, añadiendo: “siempre que pueda hacer campaña”. “No puedo depender de un juez para que me autorice a celebrar un mitin o ir a un mercado”, comentó, declarando que se retiraría si tuviera que llevar una pulsera electrónica.

FILE PHOTO: French far-right leader Marine Le Pen talks to journalists after partial results in the second round of the early French parliamentary elections, at the French far-right Rassemblement National (National Rally - RN) party venue in Paris, France, July 7, 2024. REUTERS/Kevin Coombs/File Photo Kevin Coombs

Desde la política recibieron de maneras distintas la sentencia, y el diputado socialista Boris Vallaud comentó a la radio: “4,1 millones de euros robados a los contribuyentes por la Agrupación Nacional. Un sistema organizado durante 10 años. Una condena. Marine Le Pen no solo es de extrema derecha, sino que también es una criminal convicta. Años atrás, pedía la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos a los funcionarios electos condenados por delitos. El resto es coherencia. Es una criminal la que se presentaría a las elecciones presidenciales: es culpable de malversación de fondos públicos.”

Para la presidenta de los ecologistas, Marine Tondelier, Le Pen “se benefició de una gran indulgencia” por parte del sistema judicial, “en particular al proceder tan rápidamente a la apelación”. En su opinión, “las restricciones del brazalete electrónico” parecen “difícilmente compatibles con una campaña presidencial”. “Como no soy miembro de la Agrupación Nacional, respeto esta decisión judicial y me abstendré de criticar a los jueces, pero Le Pen es una persona privilegiada” que “recibió un trato preferencial en comparación con los acusados ​​comunes”, afirmó Tondelier.

En un viaje en Siria, el presidente Emmanuel Macron fue consultado por su opinión, pero decidió abstenerse. “Lo que es saludable para la democracia es que el Presidente de la República no comente las decisiones judiciales, así que me ceñiré a esta postura, especialmente en el extranjero”, dijo, al ser preguntado sobre este tema durante una rueda de prensa con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa.