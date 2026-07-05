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    Delcy Rodríguez ordena crear nuevo cuerpo militar para atender emergencias y catástrofes en Venezuela

    La presidenta encargada instruyó al Ministerio de Defensa conformar una unidad especial para responder ante desastres, tras las críticas por la actuación de las Fuerzas Armadas luego del doble terremoto del 24 de junio.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Delcy Rodríguez ordena crear nuevo cuerpo militar para atender emergencias y catástrofes en Venezuela

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la creación de una nueva unidad militar especializada en la atención de emergencias y catástrofes, en medio de cuestionamientos por la respuesta estatal tras el doble terremoto que golpeó al país el 24 de junio.

    “He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza”, anunció Rodríguez durante la conmemoración de los 150 años de independencia del país. La unidad llevará el nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre.

    El anuncio se produce después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron especialmente al estado de La Guaira. El balance oficial se elevó este sábado a 2.954 fallecidos y más de 16 mil personas sin hogar, mientras cerca de 30 mil funcionarios y 3.281 rescatistas internacionales han sido desplegados en las zonas afectadas.

    Delcy Rodríguez ordena crear nuevo cuerpo militar para atender emergencias y catástrofes en Venezuela

    La respuesta del Gobierno ha sido cuestionada por sobrevivientes, voluntarios y organizaciones de ayuda, que denunciaron retrasos en la llegada de alimentos, insumos médicos y maquinaria pesada para remover escombros. Rodríguez ha rechazado las acusaciones y afirmó que los protocolos de emergencia fueron activados de inmediato.

    La nueva unidad militar estará bajo la órbita del Ministerio de Defensa y tendrá como objetivo responder ante desastres de características similares. En el anuncio divulgado este domingo no se detalló su estructura, número de efectivos ni una fecha para su entrada en operaciones.

    Más sobre:Delcy RodríguezVenezuelaEmergenciasCatástrofesMilitaresCentroamérica

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