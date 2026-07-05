Una serie de incendios forestales mantiene en alerta a distintos países de Europa, con miles de hectáreas quemadas, evacuaciones y amplios operativos de emergencia en Portugal, Grecia, España y Francia.

Uno de los focos de mayor magnitud se registra en Vouzela, en el centro de Portugal, donde un incendio iniciado el jueves había consumido alrededor de 12 mil hectáreas hasta este domingo, según datos del sistema de monitoreo satelital Copernicus de la Unión Europea.

Más de 1.200 bomberos, apoyados por cerca de 400 vehículos y 15 aeronaves, han participado en el combate de las llamas. Además, España envió 120 efectivos y 45 vehículos, mientras que aeronaves de España e Italia fueron desplegadas como refuerzo.

Portugal se mantiene bajo estado de alerta hasta la noche del lunes, en medio de temperaturas superiores a los 40 °C en algunos distritos. Las autoridades restringieron el acceso a determinadas zonas forestales y prohibieron trabajos con maquinaria y quemas agrícolas controladas.

Incendios forestales golpean Europa: miles de hectáreas arrasadas, evacuaciones y alerta por humo tóxico X @UMEgob

Evacuaciones y humo tóxico en Grecia

En Grecia, las autoridades pidieron a residentes de sectores de Tesalónica, la segunda ciudad más grande del país, permanecer al interior de sus viviendas y mantener puertas y ventanas cerradas debido al humo tóxico proveniente de una planta de reciclaje alcanzada por un incendio.

El avance de las llamas provocó alertas de evacuación para tres suburbios y obligó a desalojar un recinto que albergaba a 157 personas con discapacidad.

Durante la tarde de este domingo, otro incendio de gran magnitud se inició al oeste de Atenas, en la zona de Mandra. Un total de 210 bomberos y 29 aeronaves fueron desplegados para combatir el fuego que avanzaba por un bosque de pinos.

Incendios forestales golpean Europa: miles de hectáreas arrasadas, evacuaciones y alerta por humo tóxico

Cerca de 2.200 hectáreas quemadas en España

En España, un incendio iniciado el viernes en la región de Girona, Cataluña, había quemado cerca de 2.200 hectáreas y alcanzado un perímetro de 40 kilómetros.

El fuego fue estabilizado durante este domingo, aunque las altas temperaturas y el humo continuaban dificultando las labores para extinguirlo completamente. Las autoridades investigan su origen tras señalar que habría comenzado por chispas generadas por una sierra circular utilizada cerca de una carretera.

Incendios afectan al Tour de Francia

La emergencia también alcanzó a Francia, donde un incendio en el departamento de Pirineos Orientales había arrasado más de 1.600 hectáreas y mantenía un frente activo de 18 kilómetros.

Cerca de 750 bomberos, 200 vehículos y nueve aeronaves fueron desplegados en la zona. Hasta el momento no se reportan fallecidos, aunque un bombero y un residente se encuentran en estado crítico.

El avance del fuego obligó a las autoridades a prohibir la presencia de público en la tercera etapa del Tour de Francia, prevista para este lunes. La ruta de la competencia se mantendrá, pero los asistentes fueron llamados a no acudir al recorrido ni a la meta para liberar recursos de seguridad destinados al combate del incendio.