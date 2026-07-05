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    Delegación de La Araucanía expresa pesar por muerte de voluntaria de Bomberos en Teodoro Schmidt

    El organismo lamentó el fallecimiento de Nicole Andrea Ceballos Acuña, voluntaria de la Tercera Compañía de Bomberos de Barros Arana, quien murió tras el volcamiento de una unidad que se dirigía a atender una emergencia.

    Por 
    Felipe Rivera
    Delegación de La Araucanía expresa pesar por muerte de voluntaria de Bomberos en Teodoro Schmidt

    La Delegación Presidencial Regional de La Araucanía expresó este domingo su pesar por la muerte de Nicole Andrea Ceballos Acuña, voluntaria de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Barros Arana, quien falleció tras el volcamiento de una unidad bomberil en la comuna de Teodoro Schmidt.

    A través de un comunicado, el organismo entregó sus condolencias a la familia de la voluntaria, al Cuerpo de Bomberos y a la comunidad local.

    “Como Gobierno expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de la voluntaria Nicole Ceballos Acuña, tras el accidente de una unidad de la Tercera Compañía de Bomberos de Barros Arana. Acompañamos a su familia, a Bomberos y a la comunidad”, señaló la Delegación en sus redes sociales.

    En su comunicado, el organismo también agregó que “acompañamos a su familia, al Cuerpo de Bomberos y a toda la comunidad en este difícil momento”.

    Carabineros se suma a las condolencias

    A través de sus redes sociales, Carabineros de Chile también lamentó el fallecimiento de la voluntaria.

    “Nuestras oraciones y pensamientos están con su familia, sus seres queridos y con todos quienes integran el Cuerpo de Bomberos de Chile y de Teodoro Schmidt”, señaló la institución, junto con expresar sus “más sinceras y sentidas condolencias” por el fallecimiento de la voluntaria.

    Accidente dejó cinco voluntarios lesionados

    El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo, cerca de las 10.45 horas, en la Ruta S-52, a la altura del kilómetro 17, en el sector de Bolil.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, la unidad se dirigía a atender un incendio estructural en el sector Cancha El Escudo-Huidima cuando, por causas que deberán ser investigadas, volcó en la ruta.

    Producto del accidente, la voluntaria falleció en el lugar y otros cinco voluntarios resultaron lesionados.

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