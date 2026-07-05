Aterrizaje forzoso de hidroavión en Nueva York deja dos heridos leves

Un hidroavión realizó este domingo un aterrizaje forzoso en el East River, en Nueva York, con ocho personas a bordo, de las cuales dos resultaron con heridas leves, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió cerca del mediodía, a la altura de Brooklyn y el Bajo Manhattan, cuando el piloto de un Kodiak 100 debió descender de emergencia sobre el río.

“El piloto de un hidroavión Kodiak 100 hizo un aterrizaje forzoso hoy en el East River, cerca de Brooklyn, Nueva York, sobre el mediodía hora local”, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

De acuerdo con la agencia, el incidente provocó la rotura del puntal de una de las alas. En la aeronave viajaban seis pasajeros y dos pilotos.

La FAA agregó que los controladores de tráfico aéreo no estaban prestando servicios a la avioneta al momento del incidente y anunció que abrirá una investigación para determinar las causas.

Todos los ocupantes fueron rescatados

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó a medios locales que los ocho ocupantes fueron rescatados por equipos de emergencia. Dos de ellos fueron evaluados en el lugar por lesiones leves.

Imágenes difundidas tras el incidente mostraron al hidroavión flotando en posición vertical, con una de sus alas parcialmente sumergida. La aeronave fue posteriormente trasladada a un muelle por las autoridades.

El hecho ocurrió un día después de una jornada de alto tráfico fluvial en Nueva York, marcada por una concentración naval con buques militares y grandes veleros históricos por el 250 aniversario de Estados Unidos.

Hace tres semanas se registró un incidente similar en el mismo río, también con un hidroavión, aunque en esa ocasión no se reportaron personas heridas.