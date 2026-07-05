Carabineros detiene a sujeto que mantenía retenida y amenazaba con un cuchillo a mujer en Estación Central
Personal policial logró desarmar al individuo y concretar su detención. La víctima no resultó lesionada.
Carabineros detuvo a un sujeto que mantenía retenida a una mujer y la amenazaba con un cuchillo durante la tarde de este domingo en la comuna de Estación Central.
De acuerdo con información preliminar, cerca de las 17.30 horas, personal de la 30.ª Comisaría de Radiopatrullas llegó hasta la intersección de Capitán Gálvez con Alpatacal, donde sorprendió al individuo junto a la víctima.
En ese momento, los funcionarios policiales intentaron persuadir al sujeto para que depusiera su actitud. Sin embargo, ante su negativa, Carabineros intervino y logró desarmarlo.
Finalmente, el individuo fue detenido, mientras que la mujer no resultó lesionada producto del hecho.
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