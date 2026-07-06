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    Nuevo ataque ruso golpea Kiev: misil destruye parte de un edificio residencial y deja personas atrapadas

    La ofensiva se produjo pocas horas después de que el presidente Volodímir Zelensky advirtiera sobre un inminente bombardeo masivo contra la capital ucraniana, mientras Polonia activó sus cazas ante la cercanía de los proyectiles a su espacio aéreo.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: X

    Rusia lanzó durante la madrugada de este domingo (hora local) una nueva ofensiva con misiles y drones contra Kiev, provocando importantes daños en edificios residenciales e infraestructura urbana, en un ataque que ocurrió apenas horas después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, alertara sobre la preparación de un nuevo bombardeo de gran escala contra la capital.

    Según informó el medio The Kyiv Independent, uno de los impactos más graves se registró en el distrito de Podilskyi, donde un misil destruyó parcialmente un edificio de departamentos entre el séptimo y el noveno piso.

    Imágenes difundidas en redes sociales muestran un amplio sector de la fachada completamente colapsado producto de la explosión.

    El jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, Tymur Tkachenko, confirmó los daños estructurales en el inmueble, mientras que el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, señaló que varias personas permanecían atrapadas al interior del edificio afectado.

    Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre víctimas fatales o personas lesionadas.

    Explosiones en distintos sectores de la capital

    Además del edificio residencial alcanzado por un misil, Klitschko indicó que restos de proyectiles impactaron otro inmueble habitacional y destruyeron un edificio no residencial en el mismo distrito de Podilskyi.

    Los ataques también provocaron daños en garajes, un almacén y otras edificaciones en los distritos de Holosiivskyi y Darnytskyi.

    Reporteros de The Kyiv Independent presentes en la ciudad indicaron que las primeras explosiones ocurrieron alrededor de la 1:40 de la madrugada (hora local), mientras que una segunda ola de bombardeos se registró cerca de las 2:10 horas.

    Paralelamente, la Fuerza Aérea de Ucrania emitió alertas antiaéreas para casi todas las regiones del país tras detectar decenas de misiles con dirección hacia Kiev.

    Asimismo, habitantes del sector de Sofiivska Borshchahivka, en la región de Kiev, informaron interrupciones en el suministro eléctrico como consecuencia de la ofensiva.

    La magnitud del ataque también generó preocupación en los países vecinos.

    La Fuerza Aérea de Polonia informó que desplegó aviones de combate como medida preventiva para resguardar su espacio aéreo frente a la cercanía de los misiles lanzados por Rusia.

    Este tipo de procedimientos se ha repetido en ocasiones anteriores cuando ofensivas rusas contra el oeste de Ucrania se desarrollan cerca de la frontera polaca.

    Zelensky había advertido un nuevo bombardeo

    Horas antes del ataque, el presidente Volodímir Zelensky había advertido durante su mensaje diario que los servicios de inteligencia detectaban preparativos para una nueva ofensiva masiva por parte de Rusia.

    “Los servicios de inteligencia vuelven a indicar que los rusos están preparando un nuevo ataque masivo”, afirmó el mandatario.

    Zelensky sostuvo que esta estrategia responde al patrón seguido por el presidente ruso, Vladímir Putin.

    Esto es típico de Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara”, señaló.

    Ante ese escenario, el jefe de Estado instó nuevamente a la población a respetar las alertas antiaéreas y pidió a los países aliados acelerar el envío de misiles Patriot para reforzar las defensas aéreas ucranianas.

    El bombardeo ocurre pocos días después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, reafirmara su decisión de continuar la campaña de ataques masivos con misiles y drones contra ciudades ucranianas.

    La ofensiva también ocurre tras otro ataque de gran envergadura lanzado por Rusia contra Kiev el pasado 2 de julio, que dejó 31 personas fallecidas y otras 102 heridas, consolidando una nueva escalada en la guerra que ya supera los cuatro años de duración.

    Más sobre:Guerra en UcraniaKievRusiaAtaqueBombardeoVolodímir ZelenskyVladímir PutinMundo

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