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    Política

    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    El líder de los libertarios había dicho que “Kast no puede prescindir de Chile Vamos, pero otra cosa es dejar que ellos establezcan el ritmo”. En respuesta, el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, y el futuro timonel de la UDI, Jorge Alessandri, invitaron al PNL a contribuir desde el oficialismo. Kaiser les contestó inmediatamente con un portazo.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    2 JUNIO 2026 PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En una entrevista con La Tercera Domingo se inició un nuevo capítulo de tensiones entre las tiendas oficialistas y la llamada “oposición amistosa” que representa el Partido Nacional Libertario.

    En conversación con este medio, el presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, aseguró que “Kast no puede prescindir de Chile Vamos, pero otra cosa es dejar que ellos establezcan el ritmo”.

    Los dichos del excandidato presidencial rápidamente incomodaron en Chile Vamos -coalición que forma parte del gobierno del Presidente José Antonio Kast-, desde donde aprovecharon de hacerle una invitación a Kaiser y a su partido, en conjunto.

    El primero fue el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke. En conversación con Estado Nacional de 24 Horas, el parlamentario afirmó que “el Partido Nacional Libertario tiene que tomar una opción”, ya que -a su juicio- no puede estar desde la comodidad de la oposición criticando y, a la vez, tratando de incidir en la conducción del Ejecutivo.

    Bajo su consideración, eso sí, complementó que el PNL “debiera optar por entrar al gobierno”.

    A juicio del senador por Santiago “no se puede tener chicha y chancho. Acá no puede ser oposición, y al mismo tiempo quiere ser parte del gobierno”.

    “Tienen que tomar una opción”, insistió el presidente de Evópoli.

    10.04.2026 Senador Luciano Cruz-Coke Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Quien también se sumó a la invitación fue el presidente de la Cámara de Diputados -y futuro timonel de la UDI- Jorge Alessandri.

    Consultado por este medio, el titular de la Cámara aseguró que “el gobierno del Presidente Kast tiene un programa de gobierno, tiene una promesa con Chile de devolver el país al dinamismo económico, de traer de nuevo la seguridad que vivimos por tantos años y todos los que quieran sumarse a eso son bienvenidos“.

    “Yo he visto colaborativo al Partido Nacional Libertario, pero por supuesto que siendo parte de una organización cada vez más articulada sería una buena noticia para Chile y para el programa de gobierno que los chilenos mayoritariamente votamos“, complementó Alessandri.

    Portazo de los libertarios

    Sin embargo, no alcanzaron ni a pasar 24 horas y Kaiser replicó inmediatamente en su programa de streaming a la invitación de Chile Vamos.

    “¡No! Tenemos diferencias políticas tan importantes que impiden que entremos al gobierno. ¿Para qué vamos entrar al gobierno? ¿Hacer qué? Tratamos de ayudarlos para avanzar en ciertas cosas que nosotros tenemos cuestiones en común, pero para neutralizarnos... No somos de ayer.... El senador Cruz-Coke cree y otros, por lo visto, creen, que si entramos al gobierno dejamos de ser incómodos ¿cierto? Probablemente, pues somos gente honesta, somos gente leal, ¿ya? Entonces, probablemente dejaríamos de ser tan incómodos. Pero no le haríamos ningún servicio al país", dijo el presidente del PNL.

    Una postura similar expresó el jefe de los diputados libertarios, Cristóbal Urruticoechea. “No tenemos por qué entrar a ningún tipo de coalición o ser parte del oficialismo, menos cuando hay partidos dentro del oficialismo que critican duramente al gobierno, que prefieren estar con la izquierda y que rechazan acusaciones constitucionales contra exministros que destruyeron el país“.

    Sus palabras aludían al rechazo por parte de legisladores de Chile Vamos -particularmente de RN y Evópoli- a la ofensiva constitucional iniciada por libertarios en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA).

    “Nosotros estamos en una posición de apertura hacia todo lo bueno que haga el gobierno, pero observante frente a aquellas cosas que no nos parecen bien“, complementó Urruticoechea.

    A su turno, el subjefe de la bancada libertaria, Hans Marowski, afirmó que su partido “no tiene porqué escoger entre ser gobierno y ser oposición, porque nuestra lealtad está con las ideas que le comprometimos a todos los chilenos”.

    Y añadió: “Lo que no vamos a hacer es renunciar a nuestra identidad ni a subordinarnos a otros sectores por razones de conveniencia política”.

    “Nosotros entramos en la política precisamente para representar a millones de chilenos que dejaron de sentirse representados por proyectos como los de Chile Vamos”, remató Marowski.

    Compleja semana

    El nuevo round entre las colectividades del sector añade un episodio más a la convulsionada semana de receso legislativo que tuvieron en los últimos días.

    Y es que, en medio de esa semana de trabajo territorial, la derecha fue derrotada en la acusación en contra de Grau, incluso por los propios votos del sector.

    Esto llevó a que el propio Presidente Kast citara a los presidentes de los partidos que forman parte del gobierno -UDI, RN, Evópoli y el Partido Republicano- a una cita en el Palacio de La Moneda.

    En aras de mejorar la coordinación política, como lo confirmó el senador Cruz-Coke en 24 Horas, los timoneles tendrán reuniones cada 15 días.

    Más sobre:PolíticaGobiernoChile VamosPartido Nacional Libertario

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