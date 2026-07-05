Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, abordó este domingo la tramitación de la megarreforma del Gobierno y aseguró que la colectividad no respaldará una rebaja tributaria sin compensaciones, aunque manifestó su disposición a debatir cambios al proyecto.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Martínez sostuvo que el FA ha mantenido una “mirada crítica” frente a la iniciativa y expresó que esperan que, en una nueva etapa de la discusión, el Ejecutivo se abra al diálogo.

“Esperamos que ojalá en esta nueva fase el Gobierno se abra a debatir, pero sí, si no cambian algunos aspectos fundamentales de la reforma, vamos a tener una posición dura”, señaló.

En ese sentido, la presidenta del FA cuestionó la postura del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, asegurando que este afirmó durante el fin de semana que “nada de lo fundamental se iba a cambiar en esta reforma”.

Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”. En la imagen, Jorge Quiroz. Dedvi Missene

“Nosotros tenemos disposición y lo hemos mostrado. Hemos ido a La Moneda, hemos ido a presentar nuestros informes como alcaldes, pero también necesitamos algún tipo de apertura por parte del Gobierno, que ha tenido hasta el momento cero”, sostuvo.

“Sin compensaciones, no”

Consultada directamente sobre si el Frente Amplio apoyaría una reducción del impuesto de primera categoría, Martínez fue categórica: “Sin compensaciones, no”.

“Eso es algo esencial, porque, en el fondo, lo que estamos pensando es que el equilibrio fiscal se cumpla”, señaló.

Sin embargo, ante la posibilidad de que el Ejecutivo entregue medidas compensatorias, la dirigenta afirmó que el FA sí estaría disponible para respaldar una rebaja.

Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”. En la imagen, Cámara de Diputados.

“Sí, por supuesto. Y lo hemos dicho abiertamente, pero eso tiene que ser sin letra chica”, afirmó.

Martínez agregó que la discusión también debe considerar que la “carga impositiva sea justa” y que quienes tienen mayores recursos aporten de acuerdo con esa condición.

“El Gobierno ha tenido la mentira como una forma de hacer política”

Durante la entrevista, Martínez también lanzó duras críticas contra el Ejecutivo y aseguró que existe un nivel de “desconfianza” hacia el Gobierno.

“Nosotros tenemos un Gobierno que, desde que llegó, ha planteado la mentira como una forma de hacer política. Y es fuerte decir eso”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que, tras la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, se veía en la necesidad, como presidenta del Frente Amplio, de plantear su postura “con claridad”.

“ Este Gobierno ha tenido la mentira como una forma de hacer política . Lo hizo en el cable chino, lo hizo en la discusión sobre los migrantes, donde planteó que era una metáfora, pero la verdad había sido una mentira la capacidad de haber dicho que eso se podía hacer”, afirmó.

Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”. En la imagen, Nicolás Grau. Dedvi Missene

Frente a las críticas por la disposición opositora al diálogo, Martínez insistió: “¿Es la oposición la que no tiene ganas de dialogar a estas alturas del partido? Es totalmente inverosímil”.

“Es el Gobierno el que no quiere discutir. Es el Gobierno el que ha planteado la mentira como una forma de hacer política”, agregó.

Eventual acusación contra Steinert

Finalmente, Martínez se refirió a una eventual acusación constitucional contra la exministra Trinidad Steinert y aseguró que el Frente Amplio está a la espera de los antecedentes que puedan surgir de una comisión investigadora.

“Nuestros diputados en la Comisión de Seguridad lo dijeron con alta claridad. Se propuso una comisión investigadora para saber qué es lo que pasó en este caso”, señaló.

La presidenta del FA afirmó que es relevante esclarecer lo ocurrido para que “este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir”.

“Vamos a estar a la espera de lo que salga de esa comisión investigadora o de esa comisión, si es que se presenta una acusación, pero también, sobre todo, que no vuelva a pasar ahora con el ministro Arrau”, concluyó.