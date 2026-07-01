La “bochornosa” acusación a Grau: libelo de libertarios y republicanos fue el que menos votos reunió desde 1990 en el Senado

Valparaiso, 30 de junio 2026 El exministro de Hacienda Nicolas Grau junto a su abogado Patricio Zapata en la sesion del Senado que vota la Acusación Constitucional en el contra Sebastian Cisternas/Aton Chile

Fue una premonición. A horas de que se votara la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA) entre los propios senadores oficialistas vaticinaban que los respaldos al libelo rondarían en los 10 senadores.

Y así fue, al menos dos de los tres capítulos en los que se sustentaba el escrito que estuvo a cargo de las bancadas de diputados de los partidos Nacional Libertarios y Republicano.

Para que Grau fuese declarado culpable, los impulsores debían reunir 26 votos, la mayoría de senadores en ejercicio. Sin embargo, ya desde la previa, el quórum se veía difícil de alcanzar por la inhabilitación que anunció el presidente de Evópli, Luciano Cruz-Coke.

Además de él, tampoco estaba presente Manuel José Ossandón (RN), quien si bien inicialmente había pedido permiso constitucional -con lo cual el quórum de aprobación bajaba a 25- finalmente los anuló y volvió a subir a la vara a 26.

En ese contexto, los esfuerzos de los impulsores debían centrarse en senadores que no pertenecieran a las filas de gobierno. Pero, entre ausencias y desmarques, no lo pudieron conseguir.

Conocido el resultado, desde Paraguay, Ossandón aprovechó de criticar a los impulsores por la fallida ofensiva.

Además de calificar de “bochorno” la acusación, el expresidente del Senado aseguró que “era un tremendo error porque si tú te vayas a meter en una pelea de esta magnitud es para ganarla”.

23-05-2026 MANUEL JOSE OSSANDON FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

El peor resultado en el Senado

En la votación, que fue alrededor de las 18.00 luego de más de siete horas de debate, uno de los capítulos que más respaldo consiguió fue el primero, con 16 votos. El segundo, tuvo una peor cantidad de aprobación, con apenas nueve senadores que lo visaron. Incluso, este capítulo -al igual que el cuarto- fue rechazado por dos representantes del comité republicano: Rodolfo Carter y Cristián Vial.

Este cuadro, posiciona a la acusación contra Grau en el último lugar de la tabla en materia de acusaciones en el Senado .

Bajo la actual Constitución, de las más de 40 acusaciones constucionales que se han presentado desde 1990 a la fecha, 13 han pasado al Senado para que el acusado enfrente el juicio constitucional. La de Grau se posicionó en el decimotercer puesto en cantidad de votos .

De los nueve ministros de Gabriel Boric que han sido acusados, el libelo al otrora jefe de la billetera fiscal fue el segundo en pasar al Senado. El anterior, había sido el que se presentó contra el exjefe de la cartera de Energía, Diego Pardow.

La votación en la Cámara Alta, aunque rechazada, reunió más respaldos que en el caso de Grau. Uno de los dos capítulos con los que se intentó acusar a Pardow obtuvo 17 a favor, mientras que el segundo reunió 21.

Piñera 2

Del resto de las acusaciones que fueron presentadas y que pasaron al Senado, hay que remontarse al segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

En el contexto de la pandemia y el estallido social, la oposición de ese entonces impulsó 10 acusaciones, sin embargo, solo cuatro prosperaron su paso en la Cámara de Diputados para continunar con el juicio constitucional.

La primera de ellas fue contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, quien fue declarado culpable al no adoptar medidas eficaces para detener los abusos y violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia, y por haber comprometido gravemente el honor de la Nación.

La Cámara Alta de ese entonces lo declaró culpable con 23 votos a favor y 18 en contra.

Posteriormente, vino el turno del otrora intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, pero fue absuelto luego de los 18 votos que obtuvo la oposición en la Cámara Alta.

En uno de los momentos más álgidos del estallido, la oposición fue por el también titular del Interior, Víctor Pérez.

Al entonces jefe de gabinete, que igualmente fue declarado inocente por parte del Senado, se le imputaba “haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público”; vulnerar el derecho de igualdad ante la ley"; y “no ejercer el control jerárquico”, en el contexto de la manifestación que se vio envuelta el actual diputado Sebastián Zamora - en ese entonces cabo de Carabineros- y que terminó con un joven cayendo del puente Pio Nono.

El primero de esos capítulos obtuvo 17 votos, el segundo 15 y el tercero 14.

Por último, la oposición al gobierno de Piñera, fue por el propio Mandatario. Si bien ya lo habían intentado en los primeros meses del estallido social, en esa primera ofensiva la acusación se cayó en la Cámara de Diputados.

La segunda, interpuesta en noviembre de 2021 -casi al final de su mandato- fue en el contexto de los Pandora Papers y de la venta de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.

Por ello, se redactó el segundo libelo acusatorio contra Piñera que constaba de dos capítulos. El primero, era por haber infringido la Constitución y las leyes -que reunió 24 votos a favor- y el segundo por haber comprometido gravemente el honor de la Nación, que obtuvo 22 respaldos.

Derrotas en la Cámara de Diputados

Fuera de las complicaciones en el Senado, el historial de acusaciones constitucionales para los acusadores -al menos en los dos últimos gobiernos- ha registrado duras derrotas en su trámite en la Cámara de Diputados.

Uno de los primeros casos fue en el marco de los indultos que había otorgado el expresidente Boric a doce condenados en el contexto del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

Por esos hechos, la UDI intentó acusar constitucionalmentea la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos.

Esa votación -que ni siquiera alcanzó un tercio de los diputados -49 de 155- estuvo marcada por la negativa de la bancada del Partido Republicano como vendetta a los gremialistas por no querer embarcarse en una acusación, por los mismo hechos, al expresidente Boric.

Un panorama similar había ocurrido contra la acusación que presentaron previamente los republicanos en contra de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches.

Con la misión de reunir 72 votos para rechazar la cuestión previa -el paso previo donde se examinan los aspectos formales del escrito- los impulsores solo llegaron a 57.

En este libelo también se había desmarcado un puñado de votos de derecha, principalmente de Chile Vamos, como Guillermo Ramírez, Jorge Guzmán, Mauro González, entre otros.

Otro caso traumático para la derecha fue el del exministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Cuando se impulsó el libelo contra el frenteamplista, el gobierno de Boric debía sortear la polémica -recién estallada- por el caso Democracia Viva. Por lo mismo, transmitían en la derecha, era un momento político ideal para propiciarle una derrota a La Moneda.

Sin embargo, los que terminaron en otro fracaso fue la derecha, por no no alcanzar los 78 votos para aprobar la acusación y que pase al Senado. Los respaldos fueron 69 y los principales desmarques fueron de los diputados de Evópoli.