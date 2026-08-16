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    Adolescente palestino es asesinado durante ataques israelíes en el sur de Gaza

    Se trata de Suhail Masoud Shalouf, de 14 años. El joven habría fallecido producto de un ataque en la calle Al-Tina.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen de archivo de Gaza

    Tras ataques israelíes en las afueras de Jan Yunis, al sur de Gaza, un menor de edad palestino perdió la vida.

    Así lo consignó la agencia de noticias palestina WAFA, quien informó que La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina recuperó el cuerpo de Suhail Masoud Shalouf, de 14 años. El adolescente habría recibido impactos durante la tarde del sábado en la calle Al-Tina.

    De acuerdo con el citado medio, fuentes médicas afirmaron que tres personas resultaron lesionadas por fuego israelí, que se dirigió a carpas con palestinos desplazados en Al-Mawasi, al este de Jan Yunis.

    El fallecimiento del menor de edad ocurrió en un escenario marcado por la hoja de ruta de 15 puntos que empuja Estados Unidos. El documento busca el desarme de Hamas y la retirada gradual israelí del territorio palestino.

    En todo caso, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó la propuesta y condicionó cualquier retirada al desarme previo del grupo paramilitar.

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