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    Hombre de 33 años queda en UCI tras sufrir golpiza en Puente Alto: indagan por homicidio frustrado

    La víctima se encontraba compartiendo en la vía pública cuando fue abordada por un sujeto que la atacó con un elemento contundente. PDI realiza diligencias para ubicar al agresor.

    Por 
    Felipe Rivera
    Hombre de 33 años queda en UCI tras sufrir golpiza en Puente Alto: investigan por homicidio frustrado. Imagen referencial. Diego Martin

    Un hombre de 33 años permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Sótero del Río luego de ser golpeado en reiteradas ocasiones durante una agresión ocurrida en la vía pública en Puente Alto.

    El caso es investigado como homicidio frustrado por la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

    De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima —un ciudadano chileno sin antecedentes policiales— se encontraba compartiendo en la vía pública cuando fue abordada por otro sujeto.

    El inspector Iván Moyano Moya, de la Brigada de Homicidios Sur, explicó que el agresor utilizó un “elemento contundente lo golpeó en reiteradas ocasiones”.

    Producto de las lesiones, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Sótero del Río, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos con diagnóstico reservado.

    PDI busca al presunto agresor

    Detectives de la Brigada de Homicidios Sur mantienen diligencias para reconstruir la dinámica del ataque y determinar las circunstancias que lo originaron.

    “Realizadas las primeras indagatorias, se estableció que la víctima se encontraba compartiendo en la vía pública cuando fue abordado por un sujeto, quien, provisto de un elemento contundente, lo golpeó en reiteradas ocasiones”, señaló Moyano.

    El funcionario agregó que actualmente continúan las diligencias para establecer el paradero del imputado.

    Hasta ahora, la policía no ha informado sobre personas detenidas ni ha entregado antecedentes respecto de la identidad del presunto agresor o de una eventual motivación del ataque.

    Lee también:

    Más sobre:Puente AltoPDIBrigada de Homicidios SurHomicidio frustradoFiscalíaNacionalPolicialHospital Sótero del Río

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