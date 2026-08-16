Tras persecución por la Serena: Carabineros incautan más de un millón de pesos en jarabes de codeína

Luego de un control que un sujeto intentó frustrar lanzándose al río Elqui, carabineros lograron incautar más de un millón de pesos en jarabes de codeína en La Serena.

Los hechos ocurrieron este pasado 14 de agosto, cuando personal de la 1ª Comisaría se dispuso a fiscalizar el automóvil que el imputado conducía.

“Este evadió el control por diversas arterias de la ciudad, hasta que finalmente dejó el vehículo abandonado a un costado del estrecho del río Elqui, donde finalmente se lanzó al cauce del río”, explicó el teniente coronel Eugenio Olea.

Tras ejecutar la detención del hombre con “un despliegue importante de personal”, los uniformados registraron su auto y lograron incautar los medicamentos.

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“Son jarabes que se deben expender bajo receta médica sometida a control . De igual forma, son utilizados por los traficantes para expenderlos de forma ilegal”, detalló Olea.

El aprehendido es un sujeto chileno y adulto, que mantiene diversas reiteraciones. Según explicó el teniente coronel, dentro de estas últimas figura el mismo delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.