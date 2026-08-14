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    Más de 50 vehículos, helicópteros y cuatros horas en YouTube: el performático despliegue del gobierno para trasladar reos

    Antes de las ocho de la mañana, en paralelo a la televisión, La Moneda comenzó a transmitir a través de streaming la denominada "Operación Cancerbero", que consistía en trasladar a más de 600 internos -varios de alta peligrosidad- a la nueva cárcel de Talca, inaugurada durante la administración de Boric.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Santiago, 13 de Agosto de 2026. Llegada de Reos a la Cárcel Laguna de la Ciudad de Talca,Gran Operativo policial para traslado de reos desde carcel Santiago 1 hacia Talca Jose Robles /Aton Chile JOSE ROBLES/ATON CHILE

    Por casi cuatro horas se extendió la transmisión que cerca de las 8.00 de la mañana de este jueves comenzó la cuenta en YouTube del Gobierno de Chile. Durante más de 200 minutos, a través de esa plataforma de streaming, el Ejecutivo dio cuenta de la Operación Cancerbero, denominación que el gobierno le dio al traslado de los 687 presos a la nueva cárcel de Talca.

    El recinto penal, inaugurado por el expresidente Gabriel Boric en enero de este año, fue el destino -en parte- de 37 integrantes de organizaciones criminales y otros internos de “alto compromiso delictual”. Para lograr dicho objetivo, el operativo encabezado por Gendarmería, y apoyado por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) contó con un cuidadoso despliegue.

    La transmisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast comenzó con imágenes de la caravana de casi 50 vehículos que salió desde las cárceles del centro de Santiago con destino a la Región del Maule. En paralelo, la imagen mostraba a filas de reos, engrillados, mirando la muralla y recibiendo instrucciones de gendarmes.

    La imagen provocó de inmediato que el mundo político de la oposición calificara el despliegue del gobierno como un estilo Bukele, en alusión a los operativos de El Salvador. Pero para llegar a dicha imagen, la operación tuvo un diseño operativo muy cuidado entre la institución penitenciaria y las policías.

    Desde el aire y tierra

    El operativo comenzó cerca de las seis de la mañana. A las 7.00 horas, los primeros automóviles de Gendarmería comenzaron a salir en dirección sur. Para lograr su objetivo, la institución coordinó con Carabineros y la PDI un amplio traslado para que las instituciones prestaran cobertura al procedimiento.

    El operativo se distribuyó en cinco grupos. El primero era integrado por cuatro camionetas Chevrolet Tahoe blindadas de Gendarmería, en la que se trasladó a los 9 líderes de organizaciones criminales. El segundo grupo estaba integrado por uno de los mismos carros blindados, una micro y un furgón, todos vehículos de Gendarmería, en los que se movilizó a 28 integrantes de las mismas bandas.

    El tercer grupo, el de mayor extensión, estaba integrado por tres micros, tres buses y un furgón para movilizar a 154 reos. Por último, había otro grupo con tres furgones, un blindado, una micro y un bus para cambiar a 104 presos. A ellos se sumaron las movilizaciones desde otros puntos del país para alcanzar los 687 reclusos trasladados ayer.

    Según lo comunicado por el gobierno, cada uno de esos grupos era escoltado por al menos dos vehículos de Carabineros y la PDI, a los que su sumaban carros de apoyo de Gendarmería y hasta una ambulancia. Completando así un total de 31 vehículos.

    El número de automóviles destinados a esta labor habría superado los 50, ya que además de los anteriores, Carabineros también desplegó vehículos de Control de Orden Público (COP), equipos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), patrullas, motocicletas para cortar el tránsito, drones y hasta dos helicópteros, los que -además- captaron las imágenes de todo el trayecto. Además de eso, la policía civil recurrió a camionetas blindadas para proteger las cápsulas de Gendarmería.

    En número de personal, se requirió de 62 funcionarios de Gendarmería sólo en las cápsulas, a los que se deben sumar todos los policías de Carabineros y la PDI que participaron en el procedimiento.

    Eso, agrega una fuente policial, sin considerar los despliegues de escoltas y avanzada para los ministros y el propio Presidente Kast, quienes monitorearon el operativo desde el recinto penal maulino.

    Al despliegue policial también se sumó el comunicacional. El Mandatario y las autoridades de gobierno utilizaron chaquetas de Gendarmería, todo registrado por las imágenes que fueron transmitidas y difundidas en las de los matinales de la televisión.

    En paralelo, y a través de redes sociales, el gobierno emitió imágenes y videos del operativo. El último subido al Instagram del Ejecutivo, correspondía a un video de los reclusos sentados y esposados, todo musicalizado con la canción Bye Bye Bye, de NSYNC, acompañado de la descripción “Adiós, crimen. Bienvenida, máxima seguridad”.

    El “reality”

    El operativo dirigido por el Ministerio de Justicia, generó ruido en la oposición. El exministro de Seguridad, Luis Cordero, aseguró en radio Universo que aquello “forma parte de probablemente una estrategia de comunicación del gobierno, no cabe ninguna duda, muy en el estilo Bukele”.

    El más duro fue el diputado Raúl Leiva (PS), quien en el programa Desde la Redacción de La Tercera, afirmó que “ese nivel de estridencia yo no lo había visto en nuestro país, yo creo que además compromete los niveles de seguridad de un traslado”. Junto con eso destacó que era “la banalización de la política chilena, es como bukelizarlo”.

    Leiva, posteriormente, en T13 fue más allá y afirmó que “yo pensaba que era el lanzamiento de un nuevo reality (...) en un extremo dice ‘Operación Cancerbero, cárceles de verdad’”.

    Más sobre:SeguridadCárcelGendarmería

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