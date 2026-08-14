Boric llama a la izquierda a “reflexionar” tras últimas derrotas electorales y afirma que sería un “error garrafal” cancelar debate interno por temor a críticas

El expresidente Gabriel Boric reflexionó este viernes respecto a las últimas derrotas electorales que ha sufrido la izquierda, haciendo un llamado al sector a realizar una reflexión en torno a “nuestras propias acciones y convicciones”, además de revisar errores, dogmas y nuevas ideas.

De acuerdo con el militante del Frente Amplio (FA), su análisis surgió luego de su intervención en la presentación del libro del sociólogo Eugenio Tironi, La resaca, donde realizó una “autocrítica” de la conducción de su gobierno y lanzó dardos contra la administración del Presidente José Antonio Kast.

En ese contexto, a través de su cuenta en X, el exmandatario calificó de “interesante” el debate que generó unas de sus últimas apariciones públicas.

En esa línea, aseguró que las últimas derrotas del sector en materia constitucional, y presidencial y parlamentaria, obligan a la izquierda a la reflexión.

“Estoy convencido que desde la izquierda siempre, pero en particular después de una derrota tan categórica como la sufrida en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 y en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, tenemos el deber de reflexionar sobre nuestras propias acciones y convicciones”, planteó.

El expresidente agregó que “debemos hacerlo por iniciativa propia, en privado y también en público. Escuchar, leer, debatir, elaborar. Tanto para identificar y corregir errores, defender lo que hemos hecho bien, revisar dogmas, reafirmar principios, y también explorar nuevas ideas”.

“Y en estos tiempos eso es difícil porque muchos te dicen que la comunicación hoy consiste en la lucha por la atención, más que en la reflexión pausada y que, por tanto, es más rentable un reel con algún tipo de performance o una frase bien grandilocuente que saque ronchas, o gritonearse con alguien para marcar un punto”, afirmó.

Asimismo, Boric rechazó que dentro del mismo sector “se argumenta que no sería deseable realizar ningún tipo de revisión de lo obrado en público porque eso le da herramientas al adversario y se presta para caricaturas”.

“Ceder a esto y en consecuencia cancelar un debate más profundo de ideas por temor al qué dirán, o porque no es posible hacerlo viral es un error garrafal”, complementó.

En su publicación, Boric aseguró que dentro de la izquierda y el progresismo “hay mucha gente y grupos pensando y haciéndose preguntas incómodas para reencauzar nuestro proyecto histórico (hay varias columnas y textos en este sentido)”.

“Este proceso, junto con volver a los espacios de base para escuchar, trabajar y aprender con el pueblo que pretendemos representar, puede que no sea pop ni genere réditos en el corto plazo, pero es esencial si queremos volver a ser mayoría. Seguiremos en esa senda”, concluyó.