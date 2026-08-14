Meta alertó a la PDI y fue detenida: mujer formalizada por amenazas al Presidente Kast queda con arraigo y firma mensual

Por el delito de amenaza a la autoridad fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Talca una mujer que fue detenida por publicar sombríos mensajes en redes sociales en contra del Presidente José Antonio Kast.

La mujer quedó sujeta a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual durante los dos meses fijados como plazo para la investigación.

“Debemos ser particularmente cuidadosos cuando emitimos algún juicio. La crítica puede ser abierta, pero en los términos que se vertió esto, se mencionaba la posibilidad de la utilización de un arma de fuego y quitarle la vida a más de una persona”, explicó el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente.

El persecutor señaló “que la protección que establece el delito de atentado contra la autoridad es que quien ejerce una autoridad pública, como es en este caso el Presidente de la República, pero también podría ser los ministros de Estado o un magistrado de algún tribunal de la República, deben desarrollar sus labores sin interferencia, como puede significar el hecho de saber que hay alguien que está pretendiendo quitarle la vida”.

Detectives de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de la Policía de Investigaciones detuvieron a la mujer de 23 años, luego de que -con el antecedentes de la visita del Presidente a la capital maulina- difundiera a través de un perfil de Instagram una fotografía en las afueras de un edificio de servicios públicos de Talca, en la que hacía una referencia a un arma de fuego tipo Glock y a la intención de matar.

Según indicó la subinspectora Odette Gutiérrez de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, los hechos fueron conocidos luego de que la unidad recibiera una alerta proveniente de Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, relacionada con una publicación.

A partir de las diligencias investigativas, los detectives lograron identificar a la emisora del mensaje.

Gracias al trabajo colaborativo con los detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Talca, se determinó que la mujer estaba en aquella ciudad tras ser localizada a través de familiares, por lo que se presentó voluntariamente en dependencias de la PDI y fue detenida.

En el procedimiento, los detectives incautaron el teléfono celular utilizado por la imputada, elemento que será periciado como parte de la investigación.