Con expertos de Australia, EE.UU. y Corea: PDI organiza cumbre contra el crimen organizado con foco en lavado de activos

Con expertos de países como Australia, Estados Unidos y Corea del Sur y con la mirada puesta en el uso de nuevas tecnologías y los complejos mecanismos utilizados por bandas criminales para el lavado de activos, este 17 y 18 de agosto en la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI se desarrollará el Summit Crimen Organizado - “Una amenaza global”.

La cumbre reunirá a representantes de instituciones policiales, ministerios públicos, organismos internacionales especializados y expertos provenientes de diversas naciones con el propósito de compartir experiencias, fortalecer la cooperación internacional y promover el intercambio de conocimientos frente a esta criminalidad.

“El crimen organizado se adapta, se expande y va diversificando sus actividades ilícitas y las finanzas criminales tienen un factor común para cualquier mercado delictual, ya sea narcotráfico, trata de personas, estafas telefónicas, y ese es el dinero. Esto ha hecho que vayamos mutando al dinero digital y las criptomonedas, lo que tiene una trazabilidad mucho más compleja”, explicó el prefecto inspector Javier Valenzuela Riquelme, jefe nacional de Gestión Estratégica de la PDI y uno de los organizadores de la cumbre.

Valenzuela resaltó que la presencia de diversos expertos internacionales viene a potenciar la generación de un conocimiento desde otras visiones y realidades.

“Tendremos expositores de Australia, Brasil, Corea del Sur, España, Estados Unidos y de diversos cuerpos policiales y además, de Estonia, país europeo que destaca –según todos los rankings internacionales- por ser el país más digitalizado del mundo, gracias a haber generado una iniciativa gubernamental que ha desarrollado soluciones tecnológicas para sectores tan distintos como movilidad, salud, finanzas, ciberseguridad y educación entre otros, por lo que es sumamente interesante tener su visión experta”, indicó.

El prefecto inspector Valenzuela recordó que la PDI lleva más de 30 años operando en el combate de este tipo de delitos, siendo un referente en la región, habiendo acertado, en semanas recientes, importantes golpes a grupos transnacionales como el Tren de Aragua.