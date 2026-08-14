SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Delegación de expertos viajará a Venezuela para apoyar en evaluación y reconstrucción tras los terremotos

    La delegación será encabezada en terreno por el académico UC Matías Hube y trabajará en estrecha coordinación con el Ministerio de Transporte de Venezuela.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Un grupo de 14 expertos en estructura, liderados por académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, viajará a Venezuela este sábado para apoyar en el proceso de evaluación y reconstrucción de estructuras dañadas durante los terremotos que afectaron al país en junio pasado.

    Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que el grupo multidisciplinario colaborará “en la evaluación de estructuras dañadas por los terremotos que afectaron al país, poniendo a disposición la experiencia desarrollada en Chile en ingeniería sísmica, evaluación estructural y gestión del riesgo de desastres, útiles en el proceso de reconstrucción”.

    Se trata de 14 profesionales de distintas especialidades, quienes trabajarán en estrecha coordinación con el Ministerio de Transporte de Venezuela, cartera a cargo de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras de ese país.

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó que “Chile ha acumulado una experiencia muy importante en materia sísmica y hoy tenemos la posibilidad de poner ese conocimiento a disposición de un país que enfrenta una situación muy compleja”.

    La cooperación internacional también se construye de esta manera: compartiendo capacidades, conocimiento y experiencia cuando otros países lo necesitan. Esta misión es una expresión concreta de esa voluntad de colaboración”, sostuvo.

    Daños estructurales por el terremoto en Venezuela. Junio 2026. Belen Filgueira

    El rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, señaló que la misión refleja el compromiso de la casa de estudios con la sociedad.

    “Queremos que las capacidades que desarrollamos en la universidad en ingeniería sismorresistente puedan traducirse en un aporte concreto a Venezuela. Nuestro objetivo es generar un impacto mayor desde aquello que sabemos hacer y, ante una emergencia de esta magnitud, tenemos conocimientos y experiencia que pueden ser útiles”, indicó.

    Según especificaron desde Cancillería, la delegación será encabezada en terreno por el académico UC Matías Hube, director del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, y se concentrará en las ciudades de Caracas y La Guaira.

    Sus primeras jornadas estarán orientadas a obtener información que permita tomar decisiones rápidas sobre las construcciones afectadas.

    Daños estructurales por el terremoto en Venezuela. Junio 2026. [e]STR

    “Apoyaremos a nuestra contraparte venezolana en inspeccionar edificaciones para determinar cuáles pueden seguir siendo utilizadas, cuáles presentan condiciones que hacen necesario restringir su acceso y cuáles deben ser demolidas. Es una evaluación que debe ser rigurosa, pero también muy ágil, porque sus resultados sirven directamente para tomar decisiones de reparación con el fin de reducir riesgos para las personas”, señaló Hube.

    En detalle, la delegación está integrada por especialistas del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Riesgo, Resiliencia y Recuperación ante Desastres (CIGIDEN R+), arquitectos, constructores civiles, un médico y especialistas de otras facultades.

    Más sobre:CancilleríaAyudaVenezuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con expertos de Australia, EE.UU. y Corea: PDI organiza cumbre contra el crimen organizado con foco en lavado de activos

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile

    Nuevo equipo ejecutivo liderado por Jorge Gómez aterriza en Codelco: Ex CEO de CMP y dos Collahuasi se suman a la estatal

    Exdirector de Cicitem Antofagasta: Rubén Rojo Maturana queda en prisión preventiva tras ser formalizado por malversación

    “No es una buena noticia para la pesca y la acuicultura”: la decepción de Mas con el TC por la microrrelocalizaciones

    Cobre alcanza nuevo récord en medio de menores expectativas de producción en Chile

    Lo más leído

    1.
    May Chomali, la ministra rebelde de Kast que contraría al gobierno y partidos

    May Chomali, la ministra rebelde de Kast que contraría al gobierno y partidos

    2.
    Médico que renunció a la vicepresidencia del Colmed es absuelto de mal uso de licencia

    Médico que renunció a la vicepresidencia del Colmed es absuelto de mal uso de licencia

    3.
    El mensaje de la ONU a la Suprema: los cuadernos de remoción por licencias “vulneran el debido proceso y la independencia”

    El mensaje de la ONU a la Suprema: los cuadernos de remoción por licencias “vulneran el debido proceso y la independencia”

    4.
    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    5.
    Senadores oficialistas de la comisión de Hacienda fueron excluidos de audiencia pública del TC por la megarreforma

    Senadores oficialistas de la comisión de Hacienda fueron excluidos de audiencia pública del TC por la megarreforma

    6.
    Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales

    Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Con expertos de Australia, EE.UU. y Corea: PDI organiza cumbre contra el crimen organizado con foco en lavado de activos
    Chile

    Con expertos de Australia, EE.UU. y Corea: PDI organiza cumbre contra el crimen organizado con foco en lavado de activos

    Delegación de expertos viajará a Venezuela para apoyar en evaluación y reconstrucción tras los terremotos

    Exdirector de Cicitem Antofagasta: Rubén Rojo Maturana queda en prisión preventiva tras ser formalizado por malversación

    Nuevo equipo ejecutivo liderado por Jorge Gómez aterriza en Codelco: Ex CEO de CMP y dos Collahuasi se suman a la estatal
    Negocios

    Nuevo equipo ejecutivo liderado por Jorge Gómez aterriza en Codelco: Ex CEO de CMP y dos Collahuasi se suman a la estatal

    “No es una buena noticia para la pesca y la acuicultura”: la decepción de Mas con el TC por la microrrelocalizaciones

    Cobre alcanza nuevo récord en medio de menores expectativas de producción en Chile

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile
    Tendencias

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Alarma Monumental: las razones que ponen en riesgo la localía de Colo Colo ante O’Higgins
    El Deportivo

    Alarma Monumental: las razones que ponen en riesgo la localía de Colo Colo ante O’Higgins

    La Universidad de Chile golpea a Azul Azul: “Resulta inaceptable que se continúe con el uso de su nombre y sus símbolos”

    La autocrítica de Buljubasich por no fichar un extremo para la UC: “Es mi responsabilidad no haber traído ese jugador”

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    Centro Cultural La Moneda presenta nueva exposición que conmemora los 100 años de los parques nacionales en Chile

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori
    Mundo

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori

    El Papa León XIV pide priorizar la protección de los menores migrantes y llama a promover la reunificación familiar

    Aumentan a 285 las personas fallecidas por el terremoto 7,4 en Colombia

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026