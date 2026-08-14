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    “No es una buena noticia para la pesca y la acuicultura”: la decepción de Mas con el TC por la microrrelocalizaciones

    En la misma frecuencia que Jorge Quiroz, el secretario de Estado dijo que el gobierno trabajará “sin descanso” para reactivar este sector a través de la facilitación regulatoria y una mejor gestión.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Ministro Mas, sin embargo, afirmó que el gobierno “por supuesto” respeta la decisión del TC. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó con un tono más pesimista que su par de Hacienda, Jorge Quiroz, el anuncio del Tribunal Constitucional sobre los requerimientos de constitucionalidad que levantó la oposición sobre algunas normas de la megarreforma.

    El pleno del tribunal declaró contrario a la Constitución el tema referido a las microrecolocaciones que era especialmente relevante para el mundo de la pesca y la industria acuícola, y la cual básicamente buscaba eximir de evaluación ambiental el cambio de ubicación de la faena en las cercanías del área de concesión con el fin de mejorar sus condiciones ambientales.

    Así, estas microrecolocaciones no podrán superar los 350 metros desde cualquiera de los vértices, generando la decepción del ministro Mas.

    “No es una buena noticia para la pesca y acuicultura de nuestro país”, comentó la autoridad en un post en la red X (exTwitter).

    Más temprano, el ministro Jorge Quiroz dijo que el gobierno iba a esperar a ver la sentencia del tribunal para analizar si existen elementos en las consideraciones de materia constitucional que puedan ser subsanadas en una redacción distinta.

    Y en mensaje enviado directamente a los trabajadores del sur de Chile, dijo que si no se avanza de manera legislativa en esta materia se hará por gestión.

    En esa misma frecuencia, el biministro Mas afirmó que el gobierno trabajará “sin descanso” para reactivar este sector a través de la facilitación regulatoria y una mejor gestión, “y tomar todas las medidas necesarias para fomentar la creación de empleo, aumentar la producción y seguir potenciando a Chile como una potencia acuícola y la salmonicultura”.

    Con todo, el secretario de Estado afirmó que el gobierno “por supuesto” respeta la decisión del TC, destacando simultáneamente que lo esencial de la megarreforma será ley.

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