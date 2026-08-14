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    “You’ll Never Walk Alone”: Jeff Bezos ingresa como accionista minoritario en el Liverpool

    FSG vendió una participación minoritaria en el club británico que medios locales estimaron en más de US$ 2.000 millones.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Jeff Bezos

    Fenway Sports Group (FSG), la empresa estadounidense de deportes, medios, entretenimiento y bienes raíces propietaria de Liverpool FC, anunció que llegó a un acuerdo definitivo para vender una participación minoritaria del club inglés a 1892 Holdings, un consorcio liderado y gestionado por el empresario Amit Bhatia.

    Según un comunicado del club inglés, entre los inversionistas del consorcio figuran Amit Bhatia y los fideicomisos de la familia Mittal, el fondo K5 Sports (perteneciente a K5 Global), en el que Jeff Bezos, fundador de Amazon y unos de los hombres más ricos del mundo, participa como inversionista principal, y EE Capital, la oficina familiar de Elaine y Eduardo Saverin, detalló FSG.

    FSG mantendrá la propiedad mayoritaria y el control operativo de Liverpool FC, precisó el comunicado.

    El documento no precisó cuantificó la operación ni dio detalles sobre el número de acciones. Sin embargo, el diario El País informó que medios de prensa británicos reportan que rondaría las 1.500 millones de libras, valorando al club en unos US$ 7.000 millones.

    Liverpool. Foto referencial de archivo Instagram @liverpoolfc Servicios / La Tercera

    Según FSG, la inversión estratégica respalda las ambiciones de crecimiento a largo plazo del club al reunir a expertos de los ámbitos de los negocios globales, la tecnología y la inversión. La compañía agregó que los socios del consorcio trabajarán junto a FSG y al equipo directivo del club para evaluar oportunidades que refuercen los objetivos de Liverpool dentro y fuera de la cancha.

    El presidente de FSG, Mike Gordon, afirmó que Liverpool “siempre se ha construido pensando más allá de una temporada y tomando decisiones con los intereses de largo plazo del club en mente” y que ese enfoque “sigue atrayendo el interés de inversionistas y líderes empresariales respetados en todo el mundo”. Gordon agregó que, al evaluar esta oportunidad, quedó claro que Bhatia y el consorcio “compartían nuestra filosofía de largo plazo y aprecio por lo que hace especial a Liverpool”, y que la experiencia y perspectiva de los nuevos socios “complementará la sólida base ya existente”.

    Por su parte, Amit Bhatia, en representación de 1892 Holdings, señaló que están “increíblemente orgullosos de invertir en Liverpool Football Club y de hacerlo junto a FSG”, a quien dijo tener “el máximo respeto y admiración” por todo lo logrado en Anfield.

    Bhatia añadió que ser recibidos como socios “en un club de esta categoría es un enorme privilegio” y que la inversión responde a que creen “profundamente en Liverpool y en su liderazgo”.

    Corestone Capital Advisors presentó a las partes y facilitó las conversaciones para la transacción, según el comunicado.

    Como asesores legales participaron Allen Overy Shearman Sterling LLP por FSG y el club, con apoyo de Deloitte; Latham & Watkins LLP por 1892 Holdings, con apoyo de PricewaterhouseCoopers y Moelis & Company; Orrick, Herrington & Sutcliffe y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton por el fondo K5 Sports y su inversionista principal; y Clifford Chance LLP por EE Capital.

    Más sobre:LiverpoolJeff Bezos

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