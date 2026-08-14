La ilusión de Manuela Urroz de cara al duelo contra Países Bajos en el Mundial de Hockey: “Va a ser un debut soñado”

Las Diablas ya cuentan las horas para el que será su debut en el Mundial de Hockey Césped. Este sábado la selección chilena se medirá contra Países Bajos (10.00 horas) con la meta de hacer un buen partido.

En la previa de este duelo, el técnico Cristóbal Rodríguez tomó la palabra para referirse al último entrenamiento y cómo está el plantel. “Habíamos visto imágenes de como ataca Holanda en 50 metros. Creemos que ellas van a estar mucho tiempo ahí mañana durante el partido. Vimos cómo podíamos defenderlo, trabajamos tres sistemas diferentes. Unos me gustaron más que otros. Obviamente tenemos que hacer algunos ajustes, pero salió bien, tal como lo teníamos planificado. También trabajamos el córner corto ofensivo y poniendo énfasis en el defensivo. Sabemos que jugamos con las campeonas del mundo que tienen a la mejor arrastradora que es Jip Janssen. Las chicas están ansiosas, pero tranquilas”, indicó el adiestrador.

Sobre las claves del encuentro, remarcó que “lo importante es que cerremos bien los espacios. Cerrar bien el centro y presionar desde dentro hacia afuera. Siempre tratar de llevarlas hacia afuera y hacer doblajes y relevos para que siempre el centro sesté bien cubierto y desde ahí generar contraataques”.

Una vez controlado lo anterior, se podrá pasar en el aspecto ofensivo: “Primero que todo, es romper líneas. Una vez que se rompan, ganar metros y luego lo más probable es que lleguemos con poco volumen, tendríamos que buscar una falta. Una posesión desde la parte más alta de la cancha y desde ahí mover el juego”.

“Todas quieren estar mañana a estadio lleno contra el local. Mañana va a hacer un poco menos de calor, así que eso nos viene bien. El día de ayer le dimos la tarde libre para que se pudieran descomprimir. Están todas las cartas arriba de la mesa. Las chicas están tranquilas, confiadas en lo que tenemos que hacer y lo importante es que mañana, independiente del resultado, salgamos con buenas sensaciones”, agregó más adelante.

“Luego llegaremos a enfrentar un partido muy importante que es contra Japón, que es un partido clave, porque ganar ese partido abre chances para apostar por grande”, afirmó.

“Un debut soñado”

Por su parte, la capitana Manuel Urroz sostuvo que la última práctica “nos sirvió para ir analizando y poniendo en cancha lo que habíamos revisado en las charlas técnicas. Nos vamos muy ilusionadas de este último entrenamiento”.

“Va a ser un debut soñado. Aquí se vive el hockey. Estamos muy ilusionadas con salir a la cancha, cantar nuestro himno y dejar lo mejor de nuestro juego”, agregó.

Sobre el rival, expuso que Países Bajos “es el número uno del mundo, campeón olímpico y mundialista. Hay varios detalles a los que tenemos que estar atentas. Tienen gran velocidad. Son jugadoras que pasan muy rápido la pelota, un juego muy dinámico. Tenemos que estar muy finas en la parte defensiva”.

Además, avisó que “en los últimos cuatro años hemos demostrado de que estamos progresando, que nos podemos meter en el top 10. En la actitud, o el desafío que ve mañana Países bajos en comparación a lo que vieron hace cuatro años, es distinto. Quizás hay un respeto mayor en el hockey internacional. También nosotras vamos con más experiencia de lo que fue la oportunidad anterior”.