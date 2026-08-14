Francisco Riveros aborda su llegada al Mindep y la polémica salida de Duco: “Nos vamos a reunir a hacer un traspaso”

Francisco Riveros fue nombrado ministro del Deporte. El abogado hasta ahora se desempeñaba como asesor de la Presidencia, integraba el equipo de Alejandro Irarrázaval en el Segundo Piso de La Moneda. “Quiero partir por agradecer al Presidente de la República por haberme dado el honor de poder servir a Chile, servir a sus ciudadanos y servir a sus deportistas a través de todo el trabajo que podemos hacer en el Ministerio del Deporte”, señaló.

“Vamos a seguir adelante con el plan A Mover Chile, llevando el deporte y la actividad física al día a día de los chilenos y que todos puedan vivir las ventajas de lo que es la vida sana, lo que son los buenos hábitos y también algo muy importante, que es el rol formativo que tiene el deporte”, añadió.

Duco y Riveros. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

El nuevo secretario de Estado también mencionó sus prioridades. “Tengo especial interés en el deporte federado, en el fútbol profesional y en desarrollar el potencial inmenso que tiene Chile en materia deportiva”, indicó.

Riveros llega al ministerio después de haber desarrollado parte de su trayectoria profesional en el ámbito deportivo. Integró el directorio de Palestino, club en el que posteriormente asumió como gerente general. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se incorporó a la Corporación Santiago 2023. Allí ejerció como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos.

Tras la llegada de Kast a La Moneda, pasó a desempeñarse como asesor senior de la Presidencia y formó parte del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. Ahora reemplaza a Duco, quien dejó el ministerio tras la polémica por el mal uso del vehículo fiscal.

El nuevo ministro señaló que se reunirá con la exlanzadora de bala. “Quiero también agradecer a la ministra saliente, con quien nos vamos a reunir y con quien vamos a hacer un traspaso que va a entregar todo lo muy valioso que ha hecho por el deporte chileno en este tiempo”, sostuvo. El cambio en el ministerio también incluye la llegada de Sofía Rengifo a la Subsecretaría del Deporte, en reemplazo de Andrés Otero.