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    “Que me lleve el Niño”: el especial recado de Mauricio Isla a Alexis Sánchez después de arribo a la MLS

    El lateral derecho de la Generación Dorada no termina de decidir su futuro. En vacaciones, se entrena pensando en el retorno al fútbol mientras el tocopillano es anunciado en el Montreal.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Mauricio Isla entrena durante sus vacaciones. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    Mauricio Isla se muestra entrenando con un paradisíaco fondo. El Huaso, emblema de la Generación Dorada y pieza clave en los dos títulos continentales que consiguió la Roja en 2014 y 2015, alterna el descanso con la preparación física.

    Su forma da cuenta de la larga inactividad que acumula. La última vez que jugó fue el 28 de noviembre de 2025. Ese día, fue titular en la derrota por 3-0 que sufrió Colo Colo ante Cobresal. Para los albos, el que debía ser un año histórico, por tratarse del centenario institucional, terminó siendo nefasto: ni siquiera alcanzaron una clasificación internacional.

    “Que me lleve el Niño”: el especial recado de Mauricio Isla a Alexis Sánchez después de arribo a la MLS

    El buinense se ha dedicado a disfrutar a su familia y lo que ha acumulado en su exitosa trayectoria, que conoce pasos por Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahçe, Flamengo, Universidad Católica, Independiente y los albos. Sin embargo, a los 38 años, aún siente que le queda algo por entregar.

    Paralelamente, Alexis Sánchez, uno de los integrantes más insignes de la camada más brillante que ha arrojado el fútbol chileno, firma en el Montreal, que forma parte de la MLS estadounidense. La escuadra canadiense confía en el tocopillano después de un paso con altibajos por el Sevilla, que marcó el fin de su recorrido europeo, que se prolongó por 18 años.

    El sugerente posteo de Mauricio Isla.

    El delantero fue recibido a la altura: como una verdadera estrella. De hecho, ocupa una plaza que da cuenta de su valor: la de Jugador Franquicia o Designated Player. Es decir, uno de los que puede superar el límite salarial establecido por la MLS.

    Pasa el aviso

    La relación es casi lógica y a Isla se la plantearon. En su cuenta en la red social, la misma en la que suele compartir sus imágenes, al carrilero le propusieron derechamente la posibilidad de emigrar a la escuadra en la que firmó el exdelantero del Barcelona y el Inter de Milán. “Huasito querido, a Canadá los pasajes. El último baile con Alexis Sánchez”, le sugieren.

    Isla acoge la iniciativa de buena gana. “Que me lleve el Niño”, responde, en alusión a uno de sus principales socios futbolísticos. Además de la Roja, compartieron en el Udinese.

    Mientras se produce un eventual contacto, el buinense se alista. Lo hace en un entorno ideal, que, por cierto, le sirve para oxigenarse de cara a un nuevo desafío.

    Más sobre:Mauricio IslaAlexis SánchezMLSMontrealSelecciónLa RojaFútbolFútbol Nacional

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