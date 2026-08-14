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    Trump impone aranceles de hasta el 100% sobre drones importados para fortalecer la industria de EE.UU.

    La medida, que entrará en vigor el 3 de septiembre, podría generar un grave impacto sobre el mercado chino, al ser el principal fabricante del mundo de estas aeronaves y cuya industria representó cerca del 70% del mercado estadounidense de drones comerciales en 2025.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    El presidente Donald Trump anunció este jueves la imposición de aranceles de hasta el 100% sobre los drones y componentes relacionados que son importados al territorio de EE.UU., en aras de apoyar a la industria nacional, de consolidar las cadenas de suministro y de reducir la dependencia respecto de otros países.

    La adopción de esta medida, que entrará en vigor el 3 de septiembre -pese a que el plazo se amplía a 180 días desde la firma para los componentes que no sean considerados “especialmente sensibles”-, fue justificada porque con ella se busca hacer frente “a la amenaza para la seguridad nacional” que, según precisa la Casa Blanca en un comunicado, encarnan esta clase de importaciones.

    “Los drones utilizados, tanto con fines comerciales como militares, dependen de fuentes extranjeras para obtener componentes críticos de los sistemas aéreos no tripulados, lo que plantea riesgos significativos para la seguridad nacional de Estados Unidos y genera vulnerabilidades en materia de ciberseguridad”, reza el texto, que califica de “necesario” el “ampliar rápidamente” la producción en el país.

    Al respecto, Washington indicó que “a través de negociaciones con socios comerciales extranjeros y del uso estratégico de los aranceles”, el líder republicano consiguió inversión privada y extranjera para “recuperar puestos de trabajo y la industria manufacturera estadounidense, al tiempo que diversifica las cadenas de suministro globales y reduce la dependencia de naciones adversarias”.

    Tipos de aranceles

    El arancel máximo del 100% será aplicado a los drones de un determinado tamaño o con determinadas capacidades que sean “especialmente sensibles” en términos de seguridad nacional, así como a las estaciones de acoplamiento de dichas aeronaves y a determinados componentes críticos de los mismos.

    Esta categoría incluye aquellos con un peso máximo al despegue superior a 25 kilos y a los que cuentan con capacidades de imagen térmica.

    Del mismo modo, se estableció un gravamen del 25% para vehículos aéreos no tripulados de menor tamaño que carezcan de capacidades que afecten especialmente a la seguridad nacional.

    Para los drones y componentes procedentes de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán, el arancel será del 15%; mientras que para los de Reino Unido se reducirá al 10%, siempre y cuando prácticamente todo el hardware, software y tecnología tenga su origen en estos países y en EE.UU.

    Este anuncio podría generar un grave impacto sobre el mercado chino de drones, en la medida en que, según Bloomberg, el gigante asiático es el principal fabricante del mundo de vehículos aéreos teledirigidos y que la empresa DJI Technologies, con sede en la ciudad de Shenzhen -en el sureste de China-, representó alrededor del 70% del mercado estadounidense de drones comerciales en 2025.

    Más sobre:Donald TrumpDronesArancelesEstados UnidosChinaMundo

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