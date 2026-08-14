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    Oposición promete impulsar liberación de presos políticos en Venezuela

    La exdiputada y lider opositora Dinorah Figuera, se comprometió a trabajar para lograr la medida, tras reunirse con familiares de prisioneros y perseguidos políticos venezolanos.

    Por 
    Lya Rosen
    La exdiputada y lider opositora venezolana, Dinorah Figuera. Foto: @Dinorahfiguera en X.

    La delegación opositora que se encuentra dialogando con el régimen interino de Venezuela, se comprometió este jueves a promover la liberación de los presos políticos aún detenidos, tras denuncias de organizaciones por retrasos del proceso de amnistía.

    Como consignó AFP, el primer ciclo de negociaciones, que terminó este miércoles, estuvo encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y Dinorah Figuera, presidenta de la bancada opositora que ganó mayoría en el cuerpo legislativo de 2015.

    Fue precisamente la exdiputada quien se comprometió este jueves en redes sociales a trabajar para lograr más liberaciones de presos políticos.

    Esto luego de que, un día después de concluir el primer ciclo de contactos con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Figuera se reuniera en Caracas con familiares de los presos políticos, como informó EFE.

    “En reunión sostenida con familiares de presos y perseguidos políticos asumimos el compromiso y es nuestro propósito trabajar para que en los próximos días se vayan dando las liberaciones”, indicó en un mensaje publicado en X.

    De la misma forma, la líder opositora agradeció el respaldo de estos familiares y de un grupo de expresos políticos venezolanos al proceso de negociación.

    “Recibimos este respaldo con plena conciencia del significado que tiene para el restablecimiento de la democracia enarbolar la bandera de libertad y desarrollar una agenda para lograr garantías políticas y derechos civiles plenos”, apuntó.

    Durante los seis días de conversaciones, las partes acordaron avanzar hacia una reforma judicial, renovando a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y unir esfuerzos para recuperar activos de las reservas en oro de Venezuela congelados en el Banco de Inglaterra, para ayudar a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

    Un consenso que se alcanza siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense y que a Rodríguez se hiciera cago de la administración interina del país bajo gobierna bajo la supervisión de Washington.

    Es así como la mandataria se vio forzada en enero a promover una ley de amnistía para beneficiar a cientos de detenidos por razones políticas. Pero a pesar de varias liberaciones, aún quedan 382 presos políticos, según la organización no gubernamental Foro Penal.

    Más sobre:VenezuelaPresos políticosLiberaciónOposiciónDinorah FigueraDelcy RodríguezMundo

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