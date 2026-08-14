Adulta mayor muere tras ataque de tres perros al interior de vivienda en la Región de Ñuble

Una adulta mayor de 78 años perdió la vida este jueves luego de ser atacada por un grupo de perros al interior de una vivienda ubicada en la comuna de Quirihue, en la Región del Ñuble.

Los hechos son investigados por la Fiscalía de Quirihue luego de que la mujer resultara con lesiones de gravedad tras el ataque de al menos tres canes de la raza pastor alemán cuando visitaba la vivienda de familiares, propietarios de los animales.

La mujer residía en Santiago y se encontraba de visita en la zona.

La fiscal (s) de Quirihue, María de los Ángeles Cáceres, señaló que “se está investigando el fallecimiento de una adulta mayor atacada por perros pastores alemanes dentro del domicilio de familiares. Es importante señalar que son perros de casa, es decir, perros con dueño y el ataque se produjo en el antejardín de la vivienda”.

Dentro de las diligencias se está verificando que los animales se encuentren en el Registro Nacional de Mascotas y si mantenían chip, dando cumplimiento a la normativa vigente.

Con todo, el Ministerio Público encargó las diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

La fiscal Cáceres se trasladó hasta el Hospital de Quirihue donde fue llevada la víctima para recibir atención médica, pero pese a los esfuerzos de los galenos, terminó falleciendo.

En el lugar, la persecutora se entrevistó con los familiares de la mujer, puntualmente una sobrina y los hijos de la adulta mayor se encontraban viajando a la zona desde la capital.