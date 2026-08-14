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    “Los buenismos nos tienen como estamos”: encendido cruce entre Walker y Squella por reforma constitucional de seguridad

    El senador independiente señaló que no se requiere cambiar la Carta Magna para enfrentar la crisis de seguridad, mientras que el republicano defendió la propuesta del gobierno y acusó que quienes se oponen a los cambios "dan la espalda a quienes sufren la delincuencia".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Los senadores Matías Walker y Arturo Squella tuvieron tenso cruce de declaraciones por la propuesta de cambios constitucionales en materia de seguridad que busca el gobierno.

    Los senadores Arturo Squella (republicano) y Matías Walker (independiente) tuvieron un encendido cruce de declaraciones en torno a la modificación a la Constitución que pretende ingresar el gobierno como parte de su agenda de seguridad y combate contra el crimen organizado.

    Luego de que La Tercera diera a conocer el borrador con los cambios constitucionales con los que el Ejecutivo pretende ejecutar su plan de seguridad, se encendieron los ánimos entre algunos legisladores por la reforma que pretende ser ingresada a través del Senado este viernes o ya durante la próxima semana.

    Entre las disposiciones más cuestionadas, estuvo la norma que agregaría el nuevo artículo 9 bis, que consiga que las personas condenadas por delitos referidos a crimen organizado, conductas terroristas y narcotráfico, durante su condena y por un plazo de 15 años posteriores, “quedarán inhabilitados para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales respecto de los derechos y garantías establecidos en los números 9°, 10°, 16° y 18° del artículo 19″.

    En conversación con CNN Chile, el senador Walker cargó contra la idea y señaló que “espero que el borrador que vi quede en eso, solamente un borrador, porque en lo que hay que avanzar es en las reformas legales”.

    “El país se dio cuenta, después de dos procesos constituyentes fallidos, que no es reformando la Constitución como vamos a lograr perseguir al crimen organizado”, dijo Walker.

    El senador agregó que “necesitamos herramientas mucho más concretas, mucho más eficaces, regular infraestructura crítica porque ahí está la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan, con su capacidad logística, colaborar con las policías en resguardar infraestructura que tiene que ver con servicios básicos para la población”

    Esto motivó la respuesta del senador Squella, quien a través de su cuenta en X, abordó las declaraciones de Walker.

    “Aparecerán temores en algunos que tratarán de frenar los cambios que necesitamos para ganarle al crimen organizado. Le pediría a quienes piensan que haciendo lo mismo ganamos esta batalla, que recuerden a los miles de víctimas y millones de personas que viven bajo la angustia de la inseguridad”, emplazó Squella a su par.

    El republicano sumó que “el Estado tiene que ser superior a la transcriminalidad, y no es tiempo para los buenismos que nos tienen en la condición en la estamos hoy”.

    “Oponerse a la agenda de seguridad, es darle la espalda a quienes más sufren la delincuencia”, aseguró Squella.

    A través de la misma plataforma, Walker reiteró que luego de dos intentos por cambiar la Carta Fundamental, no es la vía para lograr mayor seguridad, y lo ejemplificó con la operación Cancerbero, desplegada este jueves por el gobierno.

    “La operación Cancerbero hoy demostró que no se precisa cambiar la Constitución para perseguir y aislar al crimen organizado. Las leyes contra el crimen organizado ya permiten técnicas especiales de investigación y el comiso de bienes, y las aprobó el Tribunal Constitucional; ahora hay que aplicarlas, con inteligencia (incluyendo el subsistema de inteligencia económica, esperando en una mixta)”, afirmó Walker.

    El senador por la Región de Coquimbo agregó que “ahí está también nuestro proyecto de cumplimiento diferenciado de penas contra el crimen organizado, infraestructura crítica, también nuestro proyecto de policía fronteriza”.

    “No es buenismo, es hacer las cosas bien, con gente que sepa; con carácter, decisión y tecnología”, respondió Walker al emplazamiento del también presidente del Partido Republicano.

    Sin embargo, Squella no quedó ahí en su defensa a la iniciativa del gobierno, y afirmó que “lamentablemente hoy el dilema es binario, se enfrenta con toda la fuerza letal de policías y militares a las bandas criminales o en 5 años no habrá vuelta”.

    “El deber del Estado es proteger los derechos fundamentales de toda la población y hoy la amenaza está en el crimen organizado. No hay otro camino que extremar las medidas. Nuestro deber es habilitar el despliegue del Estado con toda su fuerza, por mi parte al menos, así entendí el mandato que me dieron al elegirme”, cerró el representante de la Región de Valparaíso.

    Más sobre:Reforma constitucionalseguridadMatías WalkerArturo Squella

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