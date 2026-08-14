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    En prisión preventiva quedan 16 miembros de “Los cojos de La Legua” imputados por narcotráfico y lavado de activos

    La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó a 19 imputados de la organización criminal que es liderada desde la cárcel por César Liberona, más conocido como "el Cojo César".

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Formalización de Los Cojos de la Legua. Foto: Aton Chile.

    Un total de 16 integrantes de la organización criminal “Los Cojos de La Legua” quedaron este jueves en prisión preventiva, luego de que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizara a 19 imputados por los delitos de tráfico de drogas, infracción a la Ley de Armas, lavado de activos y asociación ilícita para el narcotráfico.

    Esto, tras un megaoperativo de Carabineros realizado el martes en la Legua Emergencia, en en la comuna de San Joaquín, con el objetivo de desbaratar una cúpula de la banda criminal liderada por César Liberona Miranda, más conocido como “el Cojo César”, quien pese a que ya se encontraba en prisión preventiva desde 2024, mantenía el control de la agrupación desde la cárcel.

    Así, entre los imputados que quedaron sujetos este jueves a la máxima cautelar en el marco de la investigación actual se encuentra el propio César Liberona y sus dos hermanos. Los otros tres formalizados, vinculados a delitos de microtráfico, quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad.

    La audiencia de formalización fue encabezada por el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, junto al fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Alta Complejidad, Alex Cortez, y el fiscal especializado Guillermo Adasme.

    Durante la audiencia, el fiscal Barros destacó respecto de la imputación por lavado de activos, que parte de las ganancias obtenidas mediante las actividades ilícitas eran destinadas principalmente a la adquisición de propiedades y vehículos, bienes cuya compra no podía ser justificada por los imputados al no registrar actividades laborales lícitas que permitieran explicar su patrimonio.

    Asimismo, Barros señaló que se trata de una organización criminal que ha operado por años en la Legua y cuyo líder, César Liberona, habría desarrollado desde entonces una trayectoria delictiva vinculada no solo al narcotráfico, sino también a la comisión reiterada de delitos violentos. Junto a esto, el persecutor explicó que la organización criminal recibía información de un funcionario policial para poder evitar el actuar de la justicia.

    “Los primeros hechos con los cuales nos aparece este imputado, que es el líder máximo que es César Liberona Miranda, es por allá por el 2006. Y a partir del 2006 inicia una carrera delictual que lo llevó a organizar y a tener una estructura que le ha permitido subsistir hasta el día de hoy. Este es el cuarto procedimiento que hemos hecho en contra de esta estructura, hemos detenido alrededor de 57 personas que han pasado en prisión preventiva”, sostuvo Barros.

    Agregó que “estas estructuras, para poder subsisti,r siempre necesitan contar con información que implique riesgos para la existencia de ellos. Y desde ese punto de vista siempre las instituciones policiales y otros organismos, como incluso la propia Fiscalía, siempre han sido de interés para ello. Conforme a los antecedentes que se reunió en la etapa de investigación, ellos recibirían información de un funcionario policial y eso fue lo que se expuso durante la audiencia”.

    Asimismo, se refirió a antecedentes expuestos por la Fiscalía, que indican que la agrupación, además, mantenía vínculos con estructuras de criminalidad organizada transnacional, incluyendo líderes vinculados al Tren de Aragua.

    “En este caso en particular, dos imputados de origen venezolano que pertenecen al Tren de Aragua también participaban de esta estructura criminal y también se pudo evidenciar durante la investigación, que el líder de la estructura criminal mantiene contacto con el líder, específicamente para Sudamérica, del Tren de Aragua, que en este caso es Carlos Bobby, que se encuentra en proceso de extradición desde Colombia hacia Chile”, sostuvo Barros.

    Más sobre:JudicialCojo CésarLa LeguaLos Cojos de la Leguaprisión preventivanarcotráficolavado de activos

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