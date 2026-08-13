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    El misterio de los conejos de Las Condes: presentan querella ante desaparición de colonia en sitio eriazo de Padre Hurtado

    Estos animales de origen europeo llegaron a ser más de 200 en un terreno baldío. Vecinos denuncian que hace unas semanas se hicieron trabajos con maquinaria pesada que habría afectado su hábitat. El abogado Marcelo Brunet pide se tome declaración del dueño del sitio.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Como si se tratara de una atracción natural, hace casi un año, los vecinos de Padre Hurtado, en Las Condes, se apostaban en las rejas que circundan un sitio eriazo ubicado en el cuadrante conformado por Visviri, Alonso de Camargo y Padre Hurtado. Al interior de ese espacio, un peladero al medio de varios condominios, empezó a surgir una numerosa colonia de unos 200 conejos.

    Los vecinos, junto con admirar el rápido desplazamiento de los conejos, llevaban comida, como hojas de lechuga o trozos de tomates, para alimentar a los improvisados nuevos habitantes.

    Sin embargo, con el correr de los meses, los conejos fueron desapareciendo. Un grupo animalista denunció una masacre, mientras que comenzaron a surgir las interrogantes de qué pasó con los conejos. Quienes pasan por el lugar dicen que en julio se vio maquinaria pesada, que habría sido ordenada por el particular dueño del lugar, desmalezando el espacio. En esos trabajos fueron desapareciendo las madrigueras de los conejos.

    Es con esa misma inquietud que el abogado Marcelo Brunet presentó una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten responsables por el delito de maltrato animal. Lo que pide es que se investigue quién ha estado detrás de la eliminación de estos animales. Lo que allí se estaría planeando es levantar un edificio.

    La querella

    El abogado presentó la acción penal contra quienes resulten responsables por el delito de maltrato animal invocando el artículo 291 bis y Ter del Código Penal.

    “Desde hace más de una década se estableció en el inmueble una colonia estable de conejos europeos (Oryctolagus cuniculus). Su población experimentó un crecimiento sostenido y públicamente documentado: de un número reducido de ejemplares hace aproximadamente tres años, pasó a cerca de doscientos individuos hacia enero de 2025, y a más de doscientos en los meses previos a los hechos”, se señala en la acción penal a modo de contexto.

    En la querella también se relata que, durante marzo de este año, tres comunidades de edificios cercanos presentaron denuncias en el Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes contra el propietario del sitio, en atención de que los conejos estaban saliendo del lugar y se estaban metiendo hacia los jardines de las casas. Lo que buscaban con esas acciones era oficiar al dueño del sitio.

    En ese relato también se señala la utilización de maquinaria pesada lo que habría afectado las madrigueras de los animales.

    Disminución al 10%

    El abogado, quien es vecino del sector y pasa a diario por ese lugar, explica a La Tercera que en la actualidad hay cerca del 90% de la población disminuida: “Definitivamente las denuncias que habían hecho otros vecinos respecto al estado en que se encontraban los conejos, que habían sido maltratados y que sus madrigueras fueron destruidas fueron motivo suficiente para presentar la querella y esperar que la justicia determine las responsabilidades que corresponde si efectivamente hubo maltrato a los animales”.

    “La afectación a los seres sintientes pequeños es una cosa que uno siempre debe considerar como algo criticable, deleznable y que nuestra legislación considera delictual”, agregó el profesional.

    Dichos trabajos, según Brunet, no se habrían realizado con autorización, supervisión ni asistencia técnica del Servicio Agrícola y Ganadero, de la Municipalidad de Las Condes o de algún médico veterinario.

    La respuesta del SAG

    Desde el SAG señalan que esta especie es considerada una plaga, debido a que afecta el ecosistema de la zona. Dicha categoría habilita su control acogiéndose a la Ley de Caza. Eso sí, precisan, contando con el respeto a la normativa.

    “En concordancia con lo anterior, el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Caza establece las especies de fauna silvestre consideradas perjudiciales o dañinas. Entre ellas se encuentran el conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), especie que puede ser controlada durante todo el año, en todo el territorio nacional y sin limitación en el número de ejemplares", señalaron a este medio.

    “Esta clasificación no depende de un número determinado de individuos presentes en un lugar. La condición de especie dañina se basa en la evaluación de sus impactos ambientales, ecológicos y productivos”, especificaron.

    Asimismo, señalaron que tampoco podrían ser removidos hacia otro espacio: “Dado que el conejo europeo es una especie exótica invasora y está legalmente clasificada como especie dañina o perjudicial, su traslado y liberación en otro lugar no constituye una medida adecuada de manejo”.

    Para Brunet esto no anularía su querella. “Una cosa es el control de una plaga y la otra es hacerlo por medio de una acción u omisión que injustificadamente causare daño, dolor o sufrimiento al animal, que es lo que establece el 291 Ter del Código Penal”.

    El municipio

    Consultado el municipio, comentaron que están en conocimiento de la problemática que surgió en el lugar. Además, subrayaron en que el terreno es propiedad de un privado.

    “La Municipalidad de las Condes comprende la preocupación de los vecinos por la situación de los conejos presentes en el predio ubicado en Avenida Padre Hurtado Sur con Alonso de Camargo. Repecto de las labores realizadas en el predio, por tratarse de un terreno privado, deben ajustarse a la normativa vigente de la Ley de caza de competencia del Ministerio de Agricultura (SAG)”, señalaron desde el municipio a este medio.

    En la querella el abogado pide individualizar a la empresa contratista que realizó las faenas con la maquinaria pesada. Asimismo, pide que se identifique y se cite a declarar al representante legal del inmueble.

    Más sobre:ConejosLas CondesPadre HurtadoMarcelo Brunet

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