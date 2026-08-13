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    De una tensa campaña a trabajar juntos por la reconstrucción: el abuenamiento de Ivan Poduje y Macarena Ripamonti

    En su disputa por el sillón municipal de Viña del Mar ambos protagonizaron una de las campañas más tensas de esas elecciones y hoy pasaron a valorar las gestiones del otro. En sus entornos concuerdan en que las relaciones están mejor.

    Por 
    Luciano Jiménez
    La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

    Un total de 18 viajes a la región de Valparaíso registra en la plataforma de Ley de Lobby el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, desde que asumió el mando de la cartera en marzo pasado. Una región que no solo ha marcado parte de su gestión por la reconstrucción de las zonas afectadas por el megaincendio en Valparaíso, sino que al mismo tiempo lo ha acercado a una figura que hasta hace poco le era ajena: la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (Frente Amplio).

    “Se abuenaron”, dicen en el entorno de ambos, lo que ha llamado la atención, en particular por lo dura que fue la campaña a las municipales del 2024 en la que Poduje fue derrotado por la incumbente. Esa disputa por el sillón municipal quedó marcada por un tono confrontacional del urbanista hacia la gestión de Ripamonti, más duro del que se vio en otras afrentas municipales.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Fiel a su estilo directo y duro, Poduje deslizó varias críticas durante la campaña. En junio de 2024 acusaba que el municipio de Viña del Mar “es una red de operadores políticos”, cuestionando los sueldos de los funcionarios y algunas contrataciones. Sobre los incendios que afectaron a la zona, el entonces candidato fue particularmente duro con el municipio del que dijo “pudo ayudar más de lo que ha hecho”, acusando un “verdadero despelote” por la gestión en la catástrofe. Además decía que “lo que hace Ripamonti al culpar a su gobierno es tapar toda la negligencia que ella tuvo en la prevención”.

    En septiembre de ese año la denunció judicialmente por, supuestamente, utilizar recursos municipales para la campaña. En octubre, luego, la acusó de mantener una deuda por el Crédito con Aval del Estado (CAE), y en una entrevista con La Tercera la criticó por no haber “hecho mucho más” durante su gestión como alcaldesa.

    La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

    Uno de los episodios más tensos fue en un debate de la radio Bíobio en octubre de ese 2024, cuando Ripamonti criticó la gestión anterior de Virginia Reginato (UDI), acusando mal uso de los recursos públicos, pero también apuntando al hoy ministro. “En esta mesa tenemos a alguien que fue pagado por Virginia Reginato: Iván Poduje”. La respuesta del aludido fue tajante y aseguró que “como ella no ha trabajado nunca” y “gana un sueldo de rico”, “no entiende que los trabajos profesionales se hacen y los productos están”. Añadió que “como ella ha contratado y llenado el municipio de operadores (...) y como pertenece a un partido corrupto, como es el Frente Amplio, es normal que vea corrupción en todas partes”.

    Una vez derrotado en la municipal y ya asumido como ministro, Poduje se enfocó en la labor de reconstrucción en Valparaíso y el blanco de los dardos cambió, ahora apuntando más hacia la gestión de su antecesor Carlos Montes (PS). De hecho, en los equipos de ambos recalcan que han estado trabajando en conjunto y que la relación es buena. Parte de ello se graficó en una entrevista que dio la alcaldesa de Viña a Desde La Redacción de La Tercera.

    La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

    “A mí me tocó competir con el actual ministro de Vivienda y desde que él asumió lo hemos recibido en Viña del Mar y él se los va a poder comentar: nos hemos puesto a disposición, hemos trabajado constantemente y de hecho él comentó lo sorprendido que ha estado, porque en su vida se había encontrado con alguien que en una afrenta tan hostil como la que se tuvo en ese momento para una elección, lo recibimos con tanto ahínco”, dijo.

    En el entorno de ambos aseveran que “han trabajado muy bien juntos”, porque además ambos tienen el mismo objetivo. Y que las diferencias se han dejado en el pasado, encapsuladas en el marco de cualquier campaña política.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este abuenamiento, además, se refleja en parte de los hechos que han marcado la gestión de ambos. Por ejemplo, incluso antes de asumir como ministro, el 6 de marzo Poduje se reunió en una extensa bilateral con Ripamonti para abordar los pasos a seguir. “Hay coincidencias, voluntad y equipos comprometidos para destrabar procesos, mejorar la coordinación y sacar adelante soluciones con más rapidez y sentido de urgencia. Ese es el foco”, escribía por redes sociales el futuro ministro en ese entonces.

    Ocho días después, él mismo valoró la gestión de la jefa comunal y dijo que “ha sido un gran trabajo con el municipio. Quiero destacar la gestión de la alcaldesa. Tenemos que trabajar en conjunto, acá no hay colores políticos”.

    Ahí colaboraron juntos en otros temas, como por ejemplo la disputa judicial contra la empresa El Olívar a la cual el secretario de Estado acusa de haber construido inmuebles de malas condiciones en el marco del proceso de reconstrucción. Hace unas semanas, incluso, volvieron a reunirse en una mesa de trabajo.

    En el entorno de Poduje recalcan que esta ha sido parte de las buenas relaciones que el ministro ha desarrollado con varios alcaldes involucrados en procesos de construcción, ejemplificando con el jefe comunal de Penco.

    Más sobre:Iván PodujeMacarena RipamontiViña del Mar

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